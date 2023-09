Una svolta nella ricerca sulle specie estinte: RNA secolare sequenziato da un campione di tigre della Tasmania

Un recente studio condotto dai ricercatori dello SciLifeLab in collaborazione con il Centro di Paleogenetica ha isolato e sequenziato con successo molecole di RNA secolari da un esemplare conservato di tigre della Tasmania. Questo risultato rivoluzionario segna la prima ricostruzione in assoluto dei trascrittomi della pelle e dei muscoli scheletrici di una specie estinta.

La tigre della Tasmania, conosciuta anche come tilacino, era un marsupiale carnivoro apicale che un tempo vagava per il continente australiano e l'isola della Tasmania. Tuttavia, a causa della colonizzazione europea e dell’imposizione di taglie sugli animali, la tigre della Tasmania si estinse nel 1936.

Gli sforzi per la deestinzione si sono concentrati sulla tigre della Tasmania perché il suo habitat naturale in Tasmania è ancora preservato, rendendo la reintroduzione una possibilità per recuperare gli equilibri ecosistemici perduti. Tuttavia, il processo di ricostruzione di una tigre della Tasmania vivente e funzionale richiede una comprensione completa del suo genoma e della regolazione del trascrittoma.

I ricercatori hanno estratto molecole di RNA da un esemplare essiccato di tigre della Tasmania di 130 anni conservato nel Museo svedese di storia naturale di Stoccolma. Il sequenziamento del trascrittoma ha portato all'identificazione di firme di espressione genica tessuto-specifiche simili a quelle trovate nei mammiferi marsupiali e placentari esistenti.

Questo studio ha fornito preziose informazioni sull’esistenza di geni regolatori specifici del tilacino, come i microRNA, che si credeva si fossero estinti oltre un secolo fa. Si aprono inoltre opportunità per ulteriori esplorazioni delle molecole di RNA negli esemplari conservati nei musei di tutto il mondo.

La ricerca futura potrebbe comportare il recupero dell’RNA da animali estinti e dei genomi virali dalla pelle degli organismi ospiti conservati nelle collezioni dei musei. Ciò non ha implicazioni solo per lo studio delle specie estinte, ma anche per la ricerca sui virus RNA pandemici come la SARS-CoV2.

Fonte:

[Titolo fonte]

[Titolo fonte]

*Il Centro di Paleogenetica è una joint venture tra il Museo svedese di storia naturale e l'Università di Stoccolma.