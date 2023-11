Nuove conoscenze sulle strategie di biofabbricazione con risoluzione unicellulare

I recenti progressi nelle tecniche di biofabbricazione hanno rivoluzionato il campo dell’ingegneria dei tessuti consentendo la fabbricazione di sistemi viventi complessi a livello di singola cellula. I ricercatori dell’Università di Tsinghua hanno fornito una nuova prospettiva sulla biofabbricazione di sistemi viventi ingegnerizzati con risoluzione unicellulare. Concentrandosi sulla progettazione, fabbricazione e applicazione di biomateriali complessi e sistemi cellulari, il team del dottor Ouyang mira a sviluppare bioprinting innovativo e tecnologie avanzate di biofabbricazione per l'ingegneria dei tessuti e la medicina rigenerativa.

Lo studio, pubblicato sull’International Journal of Extreme Manufacturing, presenta una panoramica dei metodi di biofabbricazione che utilizzano l’assemblaggio modulare di elementi costitutivi cellulari con caratteristiche di singola cellula in diverse dimensioni. Evidenzia l’importanza di ricapitolare il microambiente dei tessuti nativi ingegnerizzando sistemi viventi con caratteristiche unicellulari.

Secondo il dottor Liliang Ouyang, professore associato di ingegneria meccanica presso l’Università di Tsinghua e autore senior dello studio, sfruttare l’eterogeneità dei sistemi viventi naturali alla risoluzione di una singola cellula è immensamente prezioso. Tuttavia, è necessario tenere conto di fattori quali la resistenza meccanica e l’efficienza di fabbricazione. La selezione di appropriati elementi costitutivi unicellulari gioca un ruolo fondamentale in questo processo.

Per ottenere un'elevata risoluzione ed efficienza di fabbricazione, i ricercatori propongono una strategia di assemblaggio modulare che prevede il co-assemblaggio di elementi costitutivi di varie dimensioni per creare le eterostrutture desiderate. Tracciando un'analogia con il gioco con i LEGO, Dezhi Zhou, un Ph.D. studente e primo autore dell'articolo, sottolinea l'importanza di selezionare gli elementi costitutivi adeguati e di assemblarli per imitare le complesse strutture che si trovano nei sistemi viventi naturali.

Lo studio evidenzia le strutture uniche presenti in diversi tessuti e organi, come le isole pancreatiche, i muscoli scheletrici e gli alveoli, e sottolinea la necessità di ricreare queste strutture nell’ingegneria dei sistemi viventi per garantirne il corretto funzionamento. Utilizzando il principio della “dispersione-deposizione”, in cui i sistemi viventi sono visti come assemblaggi di elementi discreti, inclusi elementi costitutivi di singole cellule e elementi costitutivi di popolazione cellulare/biomateriale, i ricercatori possono ricostruire gli oggetti desiderati generando e posizionando le controparti di ciascun elemento discreto insieme.

Questa nuova combinazione di elementi costitutivi è molto promettente per l'ingegneria di tessuti complessi con caratteristiche sia fisico-chimiche che biologiche. Tuttavia, la creazione di elementi costitutivi viventi appropriati e il raggiungimento di un assemblaggio controllato rimangono sfide durature per gli scienziati del settore.

In conclusione, questa recensione getta nuova luce sulle strategie di biofabbricazione con risoluzione unicellulare, evidenziando l'importanza dell'assemblaggio modulare e della ricreazione delle strutture topologiche presenti nei tessuti nativi. Queste intuizioni aprono la strada a futuri progressi nell’ingegneria dei tessuti e nella medicina rigenerativa, offrendo nuove possibilità per fabbricare sistemi viventi complessi con funzionalità e fedeltà migliorate.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la biofabbricazione?

La biofabbricazione è il processo di creazione di tessuti e organi viventi funzionali utilizzando una combinazione di principi biologici e ingegneristici. Implica la disposizione precisa di cellule e biomateriali per imitare la struttura e la funzione dei tessuti naturali.

2. Cos'è la risoluzione a cella singola?

La risoluzione di una singola cellula si riferisce alla capacità di manipolare e studiare le singole cellule con elevata precisione. Consente ai ricercatori di esaminare il comportamento cellulare al massimo livello di dettaglio, consentendo una comprensione più profonda di processi biologici complessi.

3. Perché è importante progettare sistemi viventi con caratteristiche unicellulari?

Progettare sistemi viventi con caratteristiche unicellulari è fondamentale per replicare il microambiente dei tessuti nativi. Consente ai ricercatori di ricreare l'eterogeneità riscontrata nei sistemi viventi naturali e di creare strutture tissutali complesse che assomigliano molto alle loro controparti biologiche.

4. Quali sono le sfide nella biofabbricazione con risoluzione unicellulare?

Alcune delle sfide nella biofabbricazione con risoluzione unicellulare includono la garanzia della resistenza meccanica dei prodotti fabbricati, l’ottimizzazione dell’efficienza di fabbricazione e la selezione degli elementi costitutivi unicellulari appropriati per applicazioni specifiche. Inoltre, ottenere un assemblaggio controllato e creare elementi costitutivi viventi adeguati sono sfide continue per gli scienziati del settore.

5. Come è possibile utilizzare l'assemblaggio modulare per ottenere un'elevata risoluzione ed efficienza di fabbricazione?

L'assemblaggio modulare prevede il co-assemblaggio di elementi costitutivi di diverse dimensioni per formare le eterostrutture desiderate. Combinando elementi costitutivi con caratteristiche diverse, i ricercatori possono ottenere sia un'elevata risoluzione che un'efficienza di fabbricazione nei processi di biofabbricazione. Questa strategia consente la disposizione precisa di cellule e biomateriali per creare strutture tissutali complesse.