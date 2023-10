Lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia potrebbe aumentare di oltre un metro l’innalzamento del livello del mare

Un nuovo studio ha scoperto che il superamento dei limiti del riscaldamento globale potrebbe comportare che la calotta glaciale della Groenlandia aumenti di oltre un metro l’innalzamento del livello del mare. Lo scioglimento della calotta glaciale ha contribuito per oltre il 20% all’innalzamento del livello del mare osservato dal 2002, rappresentando una minaccia significativa per le comunità costiere e insulari. I ricercatori hanno utilizzato due modelli per valutare come la calotta glaciale avrebbe risposto ai futuri aumenti di temperatura, e i risultati hanno suggerito che le perdite della calotta glaciale potrebbero essere innescate se le temperature medie globali superassero un intervallo di 1.7°C-2.3°C rispetto ai livelli preindustriali. Ciò potrebbe portare allo scioglimento quasi completo della calotta glaciale nel corso di centinaia o migliaia di anni, con un conseguente potenziale innalzamento del livello del mare di sette metri. Tuttavia, se le temperature venissero riportate al limite di 1.5°C dell’Accordo di Parigi abbastanza rapidamente riducendo le emissioni di gas serra e implementando tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, gli effetti peggiori potrebbero essere evitati. Lo studio evidenzia la necessità di invertire l’attuale tendenza al riscaldamento entro i prossimi secoli per prevenire danni irreversibili.

I ricercatori hanno anche scoperto che la calotta glaciale della Groenlandia è più resistente al riscaldamento a breve termine di quanto si credesse in precedenza. Tuttavia, hanno sottolineato che riportare le temperature a una soglia di sicurezza per la calotta glaciale sarebbe molto più impegnativo che mantenerle al di sotto di tale soglia. I risultati dello studio sottolineano l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico attraverso sforzi globali per ridurre le emissioni e lavorare verso soluzioni sostenibili.

La ricerca fornisce importanti informazioni sulle potenziali conseguenze del riscaldamento globale sullo scioglimento delle calotte glaciali e sull’innalzamento del livello del mare. Richiede un’azione immediata per mitigare il cambiamento climatico al fine di proteggere le comunità e gli ecosistemi vulnerabili dall’aumento delle inondazioni e degli sfollamenti. I prossimi colloqui delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Dubai saranno cruciali nel definire le politiche e gli impegni internazionali verso la riduzione delle emissioni di gas serra e l’adattamento agli impatti del cambiamento climatico.

