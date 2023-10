Il superamento dei limiti del riscaldamento globale potrebbe portare allo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia e all’innalzamento del livello del mare

Un nuovo studio ha scoperto che il superamento dei limiti di riscaldamento globale fissati dagli obiettivi climatici mondiali potrebbe comportare lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia, portando ad un aumento del livello del mare di oltre un metro. La ricerca, condotta da un team internazionale di scienziati, evidenzia l’importanza di invertire la tendenza al riscaldamento e riportare le temperature a livelli più sicuri per prevenire il collasso della calotta glaciale.

La calotta glaciale della Groenlandia, la seconda più grande al mondo dopo l'Antartide, ha già contribuito per oltre il 20% all'innalzamento osservato del livello del mare a partire dal 2002. L'innalzamento del livello del mare rappresenta una minaccia significativa per le comunità costiere e insulari, colpendo milioni di persone e ponendo il rischio di sommergere intere nazioni e città.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha utilizzato due modelli per simulare la risposta della calotta glaciale della Groenlandia ai futuri aumenti di temperatura su vari scale temporali. I ricercatori hanno identificato un intervallo critico di temperature medie globali, tra 1.7 e 2.3 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali, che, se raggiunto, potrebbe innescare improvvise perdite di calotta glaciale. Questo punto di non ritorno potrebbe comportare lo scioglimento quasi completo della calotta glaciale della Groenlandia nel corso di centinaia o migliaia di anni, con un innalzamento del livello del mare di sette metri.

Tuttavia, lo studio offre anche speranza, suggerendo che se gli aumenti della temperatura venissero rapidamente riportati al limite di 1.5 gradi Celsius dell’accordo di Parigi, lo scenario peggiore potrebbe essere evitato. Invertire l’attuale tendenza al riscaldamento riducendo le emissioni di gas serra e implementando tecnologie di cattura del carbonio o sforzi di riforestazione potrebbe impedire il ribaltamento della calotta glaciale.

I ricercatori hanno sottolineato che riportare le temperature al di sotto della soglia “sicura” sarebbe impegnativo e hanno sollecitato un’azione immediata piuttosto che fare affidamento sulle tecnologie future. Lo studio ha anche evidenziato la possibilità che altri punti critici nel sistema Terra, come le foreste pluviali e i sistemi delle correnti oceaniche, vengano superati prima del previsto.

Mentre i leader mondiali si preparano per i prossimi colloqui delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, lo studio serve a ricordare l’urgente necessità di affrontare le emissioni di gas serra che causano il riscaldamento del pianeta e di attuare misure per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici. I ricercatori avvertono che attualmente potrebbero non esistere tecnologie in grado di ridurre le temperature su larga scala, sottolineando l’importanza di agire ora per mantenere le temperature entro un intervallo di sicurezza.

