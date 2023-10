Proteine ​​fluorescenti inverse dipendenti dal pH: uno strumento per la visualizzazione in tempo reale della dinamica protonica interfacciale

Le proteine ​​fluorescenti inverse pH-dipendenti sono un tipo unico di proteina fluorescente in cui lo stato di protonazione del cromoforo dipende inversamente dal pH. Ciò significa che a pH elevato il cromoforo viene protonato, mentre a pH basso viene deprotonato. Questa dipendenza inversa dal pH viene mantenuta anche quando le proteine ​​sono immobilizzate all'interfaccia tra soluzione e metallo. Tuttavia, le loro risposte alla reazione di evoluzione dell'idrogeno (HER) all'interfaccia non sono invertite.

In uno studio, i ricercatori hanno utilizzato questo aspetto unico delle proteine ​​fluorescenti inverse pH-dipendenti per eseguire la visualizzazione in tempo reale e senza scansione della dinamica dei protoni interfacciali durante HER. Hanno usato una proteina fluorescente rossa chiamata dKeima, che mostra una dipendenza inversa dal pH. Utilizzando dKeima, i ricercatori sono stati in grado di discriminare l'effetto di deprotonazione guidato da HER dall'effetto del pH della soluzione.

I ricercatori hanno scoperto che il modello di impoverimento dei protoni dipendeva dalla configurazione degli elettrodi nelle strutture composite con un catalizzatore. Hanno anche osservato propagazioni di segnali ottici, che sembravano riflettere il salto di protoni a lungo raggio confinato all'interfaccia metallo-soluzione. Ciò suggerisce che le proteine ​​fluorescenti inverse dipendenti dal pH possono essere utilizzate come strumento per l'analisi spaziotemporale della dinamica dei protoni interfacciali.

Si prevede che questa ricerca contribuirà a una migliore comprensione del processo HER e, in definitiva, alla produzione sicura ed efficiente di idrogeno molecolare.

