Uno studio rileva un aumento della produzione di metano nei laghi artici a causa del riscaldamento passato

Un nuovo studio condotto dalla Northwestern University e dall’Università del Wyoming ha utilizzato biomarcatori vegetali conservati nei sedimenti per esaminare il ciclo del metano nei laghi artici negli ultimi 10,000 anni. Analizzando i rivestimenti cerosi delle foglie conservate nei sedimenti dal primo al medio periodo dell'Olocene, i ricercatori hanno scoperto che il riscaldamento passato ha fatto sì che i laghi di un'ampia gamma di climi della Groenlandia generassero metano. Ciò è significativo perché il metano è un potente gas serra ed è importante comprendere eventuali cambiamenti nella sua produzione con il riscaldamento.

I ricercatori hanno scoperto che i laghi hanno mantenuto un ciclo del metano intensificato per migliaia di anni fino all’inizio del raffreddamento naturale. Ciò indica una dipendenza climatica dal ciclo del metano lacustre in alcuni laghi artici. Lo studio suggerisce che il riscaldamento in corso potrebbe portare a un flusso precedentemente sottovalutato di emissioni di metano dai laghi, il che è fondamentale per comprendere il potenziale impatto del metano sul cambiamento climatico.

Poiché i paesaggi artici e boreali sono le regioni che si riscaldano più rapidamente sulla Terra, è essenziale comprendere meglio le dinamiche tra il riscaldamento delle temperature e la produzione di metano in questi laghi. I laghi fungono da importanti fonti naturali di metano, ma l’esatta quantità di produzione di metano nei laghi artici e il modo in cui cambierà con il riscaldamento continuo non sono completamente quantificati.

I ricercatori hanno utilizzato i dati di quattro laghi della Groenlandia per confrontare la composizione isotopica dell’idrogeno delle cere delle piante acquatiche all’interno dei sedimenti con i biomarcatori delle piante terrestri e di altre fonti. La composizione isotopica dei biomarcatori delle piante acquatiche ha rivelato una firma del metano durante l’Olocene medio-iniziale nella maggior parte dei siti. Ciò suggerisce che queste piante assorbono metano, mitigando potenzialmente parte del metano prodotto nei laghi prima che venga emesso nell’atmosfera.

Tuttavia, l’assorbimento di metano da parte delle piante è probabilmente limitato a tipi specifici di muschi acquatici, quindi non tutti i laghi, e nemmeno tutti i laghi artici, avranno le stesse dinamiche. Tuttavia, questo studio evidenzia la vulnerabilità di vaste aree dei laghi artici ai cambiamenti climatici nel ciclo del metano, che potrebbero avere implicazioni significative per il clima globale.

