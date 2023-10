Scoperti resti di DNA di un'antica tartaruga

In un importante passo avanti scientifico, i ricercatori hanno trovato resti di DNA nei resti fossili di una tartaruga marina risalenti a 6 milioni di anni fa. Questa scoperta segna un raro esempio di materiale genetico identificato in fossili di vertebrati così antichi. Il fossile, scavato lungo la costa caraibica di Panama nel 2015, contiene cellule ossee ben conservate chiamate osteociti, fornendo preziose informazioni sulla composizione genetica della tartaruga.

Mentre il fossile è parzialmente completo, con un guscio relativamente intatto, manca il resto dello scheletro. Le stime suggeriscono che la tartaruga sarebbe stata lunga circa 30 cm durante la sua vita. L'analisi genetica di questi antichi resti di DNA ha rivelato una stretta relazione con le tartarughe Ridley e Olive Ridley di oggi.

L'Agenzia spaziale indiana abbraccia i social media e le partnership

L’Indian Space Research Organization (ISRO) ha fatto passi da gigante per trasformarsi in un’organizzazione più accessibile e inclusiva. La recente missione Chandrayaan-3 dell'agenzia, che è atterrata con successo sulla luna, ha raccolto oltre 8 milioni di spettatori sul suo live streaming su YouTube: un record per la piattaforma. Questo risultato non solo ha messo in luce l'abilità dell'India nell'ingegneria e nella scienza spaziale a basso costo, ma ha anche evidenziato gli sforzi dell'ISRO per coinvolgere il pubblico attraverso i social media.

Secondo vari addetti ai lavori, inclusi dipendenti attuali ed ex, nonché esperti del settore, l'attenzione dell'ISRO sulla costruzione di una forte presenza online e sulla promozione delle partnership ha contribuito all'evoluzione della sua immagine. Rendendo gli eventi di esplorazione spaziale accessibili a milioni di persone, l'ISRO mira a ispirare ed educare il pubblico sulle meraviglie del cosmo.

La missione lunare del Giappone è stata rinviata

La startup giapponese del trasporto lunare ispace inc ha annunciato che rinvierà di un anno la sua futura missione di allunaggio, spostandola al 2026. La decisione è attribuita alla necessità di una migliore preparazione per una commissione anche da parte della NASA, l'agenzia spaziale degli Stati Uniti. per far fronte ai ritardi nella fornitura dei componenti. All'inizio di quest'anno, il primo tentativo di atterraggio lunare di ispace, la Hakuto-R Mission 1, è fallito a causa di un errore di calcolo dell'altitudine. I rapporti suggeriscono che il fallimento della missione è stato preceduto da mesi di turbolenze aziendali.

Con la missione riprogrammata, ispace si impegna a superare le battute d’arresto che ha dovuto affrontare e ad effettuare un atterraggio lunare di successo. La collaborazione con la NASA non solo dimostra l'ambizione dell'azienda per l'esplorazione lunare, ma crea anche opportunità per beneficiare delle competenze e delle risorse della NASA.

Definizioni:

Osteociti: cellule ossee responsabili del mantenimento e del rimodellamento del tessuto osseo.

Chandrayaan-3: una missione lunare guidata dall'Indian Space Research Organization (ISRO) per esplorare la superficie della Luna e condurre esperimenti scientifici.

NASA: National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale degli Stati Uniti responsabile dell'esplorazione e della ricerca spaziale civile.

