La NASA affronta le sfide future mentre si avventura ulteriormente nell'esplorazione spaziale

L'Ufficio dell'Ispettore Generale (OIG) della NASA ha recentemente pubblicato il suo rapporto annuale per il 2023, facendo luce sugli ostacoli che attendono l'agenzia spaziale statunitense nel suo ambizioso viaggio nelle profondità dello spazio. Pur riconoscendo i risultati significativi ottenuti dalla NASA sin dalla sua fondazione nel 1958, il rapporto sottolinea i problemi persistenti legati all’aumento dei costi e ai lunghi ritardi nei programmi che continuano ad affliggere l’agenzia in vari programmi, dal volo spaziale alle principali attività scientifiche.

Il rapporto evidenzia come una delle principali preoccupazioni il previsto ritorno degli esseri umani sulla Luna attraverso il programma Artemis. I costi associati al funzionamento dell’Artemis Space Launch System e della capsula con equipaggio Orion rappresentano una sfida formidabile per la sostenibilità del programma e per i futuri obiettivi di esplorazione con equipaggio della NASA. Con un costo stimato di 4.2 miliardi di dollari per lancio da Artemis 1 ad Artemis 4, esclusi i 42 miliardi di dollari spesi per preparare questi sistemi, la NASA si trova ad affrontare un onere finanziario significativo.

Nonostante queste sfide, sono stati compiuti progressi nel programma Artemis. Il successo della raccolta dati dal lancio del razzo SLS e dal volo della capsula Orion durante la missione Artemis 1 nel novembre 2022 riflette gli sforzi della NASA nel far avanzare l'esplorazione spaziale. Inoltre, l’agenzia sta lavorando attivamente per ridurre i costi dei voli lunari post-Artemis 4, sviluppando sistemi vitali come le tute spaziali e migliorando la gestione della missione.

Un’altra sfida urgente evidenziata nel rapporto è l’imminente pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) entro l’inizio degli anni ’2030. Per oltre due decenni, l’ISS è stata una piattaforma per la ricerca scientifica innovativa sulla microgravità, migliorando significativamente la nostra comprensione della salute umana nello spazio. Per mantenere la presenza umana nell’orbita terrestre bassa dopo la ISS, la NASA prevede di collaborare con le stazioni spaziali commerciali. Tuttavia, il rapporto mette in guardia contro il potenziale divario tra il pensionamento della ISS e la disponibilità di piattaforme commerciali.

Il trasporto nell'orbita terrestre bassa è fondamentale per mantenere una presenza umana continua. La collaborazione della NASA con SpaceX e Axiom Space, insieme agli accordi con l'agenzia spaziale russa Roscosmos, sono essenziali per opzioni di trasporto affidabili ed economiche. L'OIG raccomanda lo sviluppo di un veicolo per la deorbita rimorchiatore spaziale per assistere nella deorbitazione sicura della ISS e ridurre il rischio di contribuire alla formazione di detriti spaziali.

La NASA deve affrontare anche sfide legate a infrastrutture e strutture obsolete. Il rapporto rivela che quasi l’83% delle strutture della NASA supera la durata di progetto originale, con la maggior parte situata lungo le coste sensibili all’innalzamento del livello del mare e agli eventi meteorologici estremi. Inoltre, la NASA possiede più infrastrutture del necessario per le missioni pianificate, il che porta a inefficienze.

Mentre la NASA si imbarca nel programma Artemis e si sforza di esplorare più in profondità nello spazio, affrontare queste sfide sarà cruciale per mantenere la sua posizione di leader globale nella scienza e nell’esplorazione spaziale.

