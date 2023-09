Astronauta e cosmonauti tornano sulla Terra dopo un anno nello spazio

Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi sono tornati sani e salvi sulla Terra dopo aver trascorso più di un anno nello spazio. Il trio è sceso a bordo di una capsula Soyuz sostituita all'ultimo minuto dopo che il loro viaggio originale era stato danneggiato da detriti spaziali. Quella che doveva essere una missione di 180 giorni si è trasformata in un soggiorno nello spazio di 371 giorni.

L'astronauta americano Frank Rubio ha battuto il record per il volo spaziale statunitense più lungo, superando il precedente record stabilito da Mark Vande Hei. Tuttavia, la Russia detiene ancora il record mondiale per il volo spaziale più lungo, con una missione durata 437 giorni a metà degli anni ’1990.

La capsula Soyuz originale fu costretta a fare un ritorno anticipato sulla Terra quando perse tutto il liquido refrigerante a causa di una foratura causata dalla spazzatura spaziale. Senza un adeguato raffreddamento, i componenti elettronici e gli occupanti della capsula potrebbero surriscaldarsi a livelli pericolosi. La capsula sostitutiva è stata lanciata a febbraio, ma ci sono volute quasi due settimane prima che arrivassero i sostituti degli astronauti.

La discesa sulla Terra ha coinvolto intense forze gravitazionali, con gli astronauti che hanno sperimentato una forza di gravità quattro volte superiore. La capsula Soyuz è atterrata nelle aride steppe kazake, finendo su un fianco. Le squadre di recupero sono intervenute rapidamente per recuperare gli astronauti.

Durante la sua permanenza nello spazio, Rubio ha mancato importanti traguardi familiari, inclusa la mancata presenza ai risultati accademici dei suoi figli. Ha ammesso che trascorrere un lungo periodo nello spazio è stato psicologicamente impegnativo.

La NASA attualmente non ha piani per missioni della durata di un anno, quindi Rubio potrebbe mantenere il suo record per il momento. Questa missione ha segnato il primo volo spaziale sia per Rubio che per i suoi omologhi cosmonauti russi. Hanno percorso un totale di 253 milioni di chilometri e hanno fatto il giro della Terra quasi 6,000 volte dal loro lancio dal Kazakistan lo scorso settembre.

Fonte:

– Articolo di origine: AP