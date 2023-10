L'evoluzione degli attenuatori montati su camion: dai crash test al miglioramento della sicurezza

Gli attenuatori montati su camion (TMA) sono diventati uno spettacolo familiare sulle autostrade, fornendo uno strato vitale di protezione per i lavoratori nelle zone di costruzione. Sebbene questi dispositivi siano comuni oggi, le loro origini possono essere fatte risalire ai primi anni '1980, quando il Dipartimento dei trasporti della California (Caltrans) intraprese un ambizioso progetto di crash test per perfezionare i progetti TMA.

Originariamente considerati un concetto nuovo, i TMA sono grandi scatole fissate ai telai posteriori dei camion. Il loro scopo è assorbire l'impatto di una collisione e mitigare la forza esercitata sia sul veicolo che sui lavoratori all'interno della zona di costruzione. Nel 1982, Caltrans produsse un film che documentava i crash test, culminati nello sviluppo di progetti TMA efficaci.

I crash test di Caltrans hanno coinvolto 18 diverse auto di varie marche e modelli, oltre a un autocarro con cassone ribaltabile maltrattato. I primi incidenti senza attenuatore hanno dimostrato le conseguenze devastanti, in particolare per le auto degli anni '1970. Anche un manichino per crash test, chiamato in modo creativo "Willie Makeit", si è unito agli esperimenti.

Invece di fare affidamento su unità TMA commerciali, Caltrans ha testato i propri progetti basati su un materiale chiamato Hexcell, un nido d'ape in alluminio. Sorprendentemente, l'alluminio di Hexcell ha uno spessore di soli 7/10,000 di pollice, equivalente allo spessore di un foglio di alluminio da cucina standard. Nonostante la loro sottigliezza, gli attenuatori basati su Hexcell hanno mostrato prestazioni eccezionali durante i test.

Caltrans ha sperimentato vari progetti, stabilendosi infine su una disposizione di blocchi Hexcell sempre più grandi per decelerare delicatamente il veicolo in arrivo. Hanno sottoposto ogni progetto a test rigorosi utilizzando modelli di auto sia grandi che piccoli. I test sono stati condotti su un tratto di asfalto senza la necessità di un elaborato crash lab, dimostrando un approccio pratico e fai-da-te.

Attraverso questi crash test, Caltrans ha dimostrato l'efficacia dei TMA nel migliorare la sicurezza dei lavoratori. Le velocità d'impatto sono state attentamente controllate, con test di successo che hanno assicurato velocità inferiori a 27 mph (43 km/h), equivalenti a saltare da un edificio a tre piani. Questo impegno per la sicurezza e l’innovazione ha contribuito a progressi significativi nella sopravvivenza agli incidenti automobilistici a partire dagli anni ’1980.

Oggi, i TMA continuano ad evolversi, incorporando funzionalità e tecnologie aggiuntive per migliorare la sicurezza sia dei lavoratori che degli automobilisti. Grazie alla dedizione di organizzazioni come Caltrans, le zone di costruzione sono ora meglio attrezzate per proteggere chi è sulla strada e respingere le spietate leggi della fisica.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è un attenuatore montato su camion (TMA)?

Un TMA è un dispositivo fissato alla parte posteriore di un camion nelle zone di lavoro autostradali. Il suo scopo è assorbire l'impatto di una collisione e proteggere sia il veicolo che i lavoratori all'interno della zona di costruzione.

2. Come funzionano gli attenuatori montati su camion?

I TMA sono generalmente costituiti da grandi scatole fissate al telaio posteriore del camion. Sono progettati per rallentare e attutire l'impatto di un veicolo che si scontra con loro, riducendo al minimo la forza esercitata su entrambi i veicoli coinvolti.

3. Quale materiale viene utilizzato negli attenuatori montati su camion?

Un materiale comune utilizzato nei TMA è Hexcell, un nido d'ape in alluminio. Questo materiale è incredibilmente sottile, spesso circa 7/10,000 di pollice.

4. Come vengono sottoposti ai crash test gli attenuatori montati su camion?

I crash test prevedono la simulazione di collisioni per valutare e perfezionare i progetti TMA. Manichini per crash test, vari modelli di auto e altre apparecchiature di misurazione vengono utilizzati per valutare le prestazioni degli attenuatori in diversi scenari e velocità di impatto.

5. In che modo gli attenuatori montati su camion hanno migliorato la sicurezza?

Gli attenuatori montati su camion hanno migliorato significativamente la sicurezza nelle zone di costruzione assorbendo gli impatti delle collisioni e riducendo la forza esercitata su veicoli e lavoratori. La loro evoluzione e i progressi nella progettazione hanno contribuito a migliorare la sopravvivenza negli incidenti automobilistici.