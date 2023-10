Miglioramenti necessari per i test di commozione cerebrale del giorno della partita, affermano i neurologi

Eminenti neurologi e un ex giocatore dell'AFL hanno suggerito che i test condotti il ​​giorno della partita per valutare potenziali lesioni cerebrali dovrebbero essere migliorati per prevenire la manipolazione da parte dei giocatori. Gli esperti sostengono che ai sintomi visibili di una commozione cerebrale dovrebbe essere dato più peso nel determinare se un giocatore può continuare a giocare, poiché gli attuali test di richiamo possono essere memorizzati. Ciò segue il caso del difensore del Collingwood Nathan Murphy, che si è escluso dalla finale a causa della vista offuscata e di precedenti commozioni cerebrali. Murphy ha dichiarato di conoscere il processo di test "a memoria", consentendogli di superare la valutazione più facilmente.

Gli esperti, il professor Alan Pearce della La Trobe University e la neurologa Rowena Mobbs della Macquarie University, sperano che la decisione di Murphy porti a cambiamenti nella formazione sulle commozioni cerebrali. Attualmente, i medici dei club utilizzano valutazioni video ed elenchi di sintomi per valutare potenziali commozioni cerebrali. Tuttavia, Pearce sostiene che il protocollo non ha fatto progressi negli ultimi tre decenni ed è aperto a manipolazioni. Mobbs suggerisce che qualsiasi segno di commozione cerebrale, come perdita di coordinazione o confusione, dovrebbe portare automaticamente all'espulsione del giocatore dalla partita.

Entrambi gli esperti sottolineano la necessità di una migliore istruzione tra i commentatori e di un periodo di recupero obbligatorio più lungo. Mobbs raccomanda inoltre di aumentare il periodo di recupero da un minimo di 12 giorni a quattro settimane. Pearce suggerisce che l’AFL dovrebbe raccogliere dati da misurazioni rapide di biomarcatori, come esami del sangue o della saliva, per aiutare i medici nelle loro valutazioni. Anche l'ex giocatore Max Lynch chiede miglioramenti, suggerendo che il sistema di test digitale dovrebbe avere più di tre elenchi per impedirne la memorizzazione.

L'AFL ha rifiutato di commentare l'idoneità degli attuali test, mentre il rapporto Insights and Impacts dell'AFL Players Association ha mostrato un aumento dei giocatori che non hanno riportato traumi cerebrali. La questione delle commozioni cerebrali e della sicurezza dei giocatori è stata sollevata in una riunione dell'AFL, con i capi dei club che hanno discusso dell'importanza dell'educazione e della consapevolezza dei rischi. Lynch, ritiratosi a causa di ripetute commozioni cerebrali, esprime preoccupazione per il suo futuro a lungo termine e sostiene una maggiore ricerca per comprendere meglio le conseguenze delle commozioni cerebrali.

Fonte:

The Age – “I principali neurologi chiedono una revisione della formazione sulle commozioni cerebrali” (1 ottobre 2022)