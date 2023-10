Approfondimenti critici sulla respirazione del moscerino della frutta offrono nuove strade per comprendere gli aneurismi aortici negli esseri umani

By

I ricercatori dell’Università di Lipsia hanno fatto un passo avanti nel loro studio sulla respirazione dei moscerini della frutta, sbloccando informazioni preziose che potrebbero avere implicazioni significative per la comprensione degli aneurismi aortici negli esseri umani. Guidato dal dottor Matthias Behr dell'Istituto di biologia, il team ha collaborato con ricercatori dell'Istituto Max Planck per le scienze multidisciplinari di Göttingen per condurre un'indagine approfondita sul sistema respiratorio degli embrioni di Drosophila. I loro risultati, recentemente pubblicati sulla rivista scientifica eLife, suggeriscono un’interessante correlazione tra il sistema tracheale nei moscerini della frutta e i sistemi circolatori umani.

Lo studio ha rivelato un'importante connessione tra le cellule tracheali dei moscerini della frutta e la matrice extracellulare attraverso la presenza di proteine ​​specifiche note come Dumpy e Piopio. Questa scoperta riflette l’idea che meccanismi sottostanti simili possano esistere nei sistemi circolatori umani. Proprio come l’intricata rete di tubi nel sistema tracheale dei moscerini della frutta, il nostro sistema circolatorio fa affidamento su una complessa rete di vasi sanguigni per il corretto funzionamento.

Durante lo sviluppo embrionale dei moscerini della frutta, i tubi tracheali vengono riempiti con una matrice extracellulare, secreta dalle cellule circostanti, che fornisce un supporto strutturale vitale. Tuttavia, man mano che gli organi continuano a crescere, possono verificarsi squilibri tra i componenti cellulari e la matrice extracellulare, con conseguenti deformazioni delle membrane cellulari. Per contrastare questo, la proteasi notopleurica agisce come un paio di forbici, tagliando specificamente proteine ​​e peptidi, incluso il Piopio, che alla fine recide le connessioni tra le cellule e la matrice extracellulare.

Il dottor Behr spiega che i difetti osservati nei moscerini della frutta potrebbero manifestarsi negli esseri umani come aneurismi aortici. Poiché le proteine ​​identificate nello studio sono presenti anche negli esseri umani, questi risultati offrono un percorso entusiasmante per la ricerca futura sulle origini degli aneurismi aortici e di altre malattie tubulari. Comprendere i complessi meccanismi coinvolti nel mantenimento dell’integrità dei sistemi tubulari potrebbe potenzialmente portare a progressi nella diagnosi, prevenzione e trattamento di tali condizioni.

Questa ricerca innovativa sottolinea il valore dello studio di organismi modello come i moscerini della frutta, poiché condividono processi biologici fondamentali con gli esseri umani. Esaminando il complesso funzionamento del sistema tracheale nei moscerini della frutta, gli scienziati ottengono informazioni preziose che possono in definitiva contribuire a migliorare la salute umana.

FAQ

Cos'è il sistema tracheale?

Il sistema tracheale si riferisce a una rete di tubi negli insetti e altri artropodi che facilita il trasporto dell'aria o dei gas respiratori.

Cosa sono gli aneurismi aortici?

Gli aneurismi aortici sono caratterizzati da un rigonfiamento anomalo dell’aorta, che è il vaso sanguigno principale responsabile del trasporto del sangue ossigenato dal cuore al resto del corpo. Se l’aneurisma si rompe, può essere pericoloso per la vita.

Perché i moscerini della frutta vengono utilizzati nella ricerca?

I moscerini della frutta, in particolare l'organismo modello Drosophila, sono stati ampiamente utilizzati nella ricerca scientifica a causa della loro breve durata, della facilità di coltivazione e delle somiglianze genetiche con gli esseri umani. Il loro studio offre approfondimenti critici sui processi biologici fondamentali, aiutando i ricercatori a svelare meccanismi che hanno potenziali implicazioni per la salute e le malattie umane.