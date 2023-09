Scienziati vicini alla resurrezione della tigre della Tasmania estinta usando il sequenziamento dell'RNA

Gli scienziati hanno compiuto progressi significativi nelle tecnologie di sequenziamento del genoma che li avvicinano sempre di più alla resurrezione dell’estinta tigre della Tasmania. Questa specie, conosciuta anche come tilacino, è stata trovata nel continente australiano ma è scomparsa dalla Terra a causa della colonizzazione europea. Estraendo l'RNA dai resti essiccati, i ricercatori stanno utilizzando per la prima volta l'editing genetico su animali viventi per ricreare una specie estinta.

La tigre della Tasmania era un predatore che somigliava a un cane lupo con strisce distintive lungo la schiena. La sua ultima presenza documentata risale alla prigionia in uno zoo nel 1936. Il nuovo progetto al Museo svedese di storia naturale mira a utilizzare il sequenziamento dell'RNA per riportare in vita la tigre della Tasmania. Sebbene il DNA venga generalmente utilizzato per l’editing genetico, questa è la prima volta che l’RNA verrà utilizzato per questo scopo.

Il DNA, o acido desossiribonucleico, è una struttura elicoidale a doppio filamento che contiene informazioni genetiche e istruzioni per la costruzione e il mantenimento di un organismo. L'RNA, o acido ribonucleico, è una molecola a filamento singolo che agisce come messaggero, eseguendo le istruzioni del DNA e assistendo nella sintesi proteica.

Il significato di questo progetto risiede nello svelamento dei misteri che circondano le specie estinte come la tigre della Tasmania. Il sequenziamento dell’RNA può fornire agli scienziati una comprensione più completa della loro composizione genetica, dell’attività genetica e dei processi biologici. Questa conoscenza può contribuire alla nostra comprensione della loro storia, evoluzione e dei fattori che hanno portato alla loro estinzione.

Inoltre, il sequenziamento dell’RNA ha applicazioni più ampie. Utilizzando l’RNA di vecchi virus, gli scienziati possono decifrare la causa delle pandemie passate e ottenere informazioni sui meccanismi alla base delle epidemie virali. Questa ricerca ha il potenziale per migliorare la nostra comprensione delle malattie virali e aiutare nella prevenzione e nella gestione di future epidemie.

In conclusione, l’uso del sequenziamento dell’RNA per resuscitare la tigre della Tasmania rappresenta un passo avanti significativo nella ricerca genetica. Questo progetto non solo consente agli scienziati di ricreare specie estinte, ma fornisce anche preziose informazioni sulla loro biologia, storia e sui processi che hanno modellato la loro esistenza.

