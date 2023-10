Orologi nucleari: un passo verso la precisione estrema

Un team internazionale di fisici ha fatto progressi nello sviluppo di un orologio estremamente preciso basato su una transizione nucleare. Il team, guidato da Yuri Shvyd'ko presso l'Argonne National Laboratory negli Stati Uniti, è riuscito a ottenere l'eccitazione risonante di una transizione nucleare nello scandio-45. Questa transizione ha il potenziale per creare un orologio nucleare con una precisione molto più elevata rispetto agli attuali orologi atomici.

Gli orologi si basano su un oscillatore che produce una frequenza costante. Per gli orologi atomici viene utilizzata la frequenza della radiazione a microonde emessa dagli atomi di cesio. Tuttavia, le transizioni nucleari offrono la possibilità di orologi ancora più accurati. I nuclei sono più stabili e compatti degli atomi, rendendo gli orologi nucleari meno suscettibili al rumore e alle interferenze.

Una delle sfide nella creazione di orologi nucleari è produrre radiazioni coerenti in risonanza con una transizione nucleare. Con il progresso dei laser a elettroni liberi a raggi X (XFEL), Shvyd'ko afferma che ora è possibile l'eccitazione diretta dei fotoni per gli oscillatori dell'orologio nucleare. Il team si è concentrato sulla transizione a 12.4 keV nello scandio-45, che ha una larghezza di banda estremamente stretta. Solo una piccola porzione di raggi X può eccitare in risonanza i nuclei, mentre i raggi X fuori risonanza creano un rumore significativo nel rivelatore.

Per affrontare questo problema, il team ha condotto esperimenti presso la struttura europea XFEL in Germania. Hanno sparato impulsi di raggi X su un bersaglio di lamina di scandio-45 e poi hanno rimosso rapidamente il bersaglio per misurare il segnale di eccitazione risonante. Analizzando la frequenza degli impulsi luminosi incidenti, sono stati in grado di rilevare la frequenza esatta alla quale si verifica la risonanza.

I risultati hanno mostrato che l’energia della transizione poteva essere misurata con un’incertezza due ordini di grandezza inferiore al miglior valore precedente. Se si potessero apportare ulteriori miglioramenti, gli orologi nucleari potrebbero essere precisi entro 1 secondo ogni 300 miliardi di anni. Questa tecnologia ha implicazioni interessanti per la spettroscopia ad altissima precisione, la tecnologia dell’orologio nucleare e la metrologia estrema.

Fonte: Nature (nessun URL fornito)