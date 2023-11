L’intelligenza artificiale programmabile genera nuove proteine ​​e rivoluziona l’ingegneria proteica

By

Un risultato rivoluzionario nella progettazione delle proteine ​​è stato ottenuto da Generate Biomedicines in Massachusetts. L’azienda ha sviluppato un innovativo sistema di intelligenza artificiale chiamato Chroma, che ha la straordinaria capacità di generare strutture proteiche realizzabili e di prevedere con precisione la loro potenziale funzionalità.

Le proteine ​​svolgono un ruolo vitale in tutti gli organismi viventi, svolgendo funzioni essenziali necessarie per la vita. Fungono da obiettivi primari per la maggior parte dei farmaci e molti farmaci sono essi stessi proteine ​​o vengono prodotti utilizzando proteine. La capacità di creare nuove proteine ​​con proprietà specifiche potrebbe avere un profondo impatto sullo sviluppo di farmaci. Acquisendo un maggiore controllo sulla progettazione delle proteine, i farmaci esistenti potrebbero diventare più sicuri e le malattie precedentemente incurabili potrebbero ora avere obiettivi accessibili.

Chroma si distingue per la sua programmabilità, consentendo agli utenti di specificare un'ampia gamma di proprietà, dalle distanze tra i residui alle specifiche semantiche attraverso i classificatori. Questa versatilità consente ai ricercatori di personalizzare le proteine ​​in base alle caratteristiche desiderate.

L'efficacia di Chroma è stata ampiamente validata attraverso test sperimentali. Questi test hanno dimostrato la capacità di Chroma di generare progetti proteici che si esprimono bene, mostrano un ripiegamento stabile e sono conformi al progetto previsto. Chroma ha ottenuto un tasso di successo impressionante, pari a circa il 3%, nella caratterizzazione e nella purificazione delle proteine. Ha dimostrato la sua competenza nella produzione di proteine ​​con strutture e proprietà diverse, nella gestione di forme complesse e nella progettazione efficiente di proteine.

Tradizionalmente, molte malattie sono state considerate “non trattabili” a causa della complessità o delle sfide legate al colpire proteine ​​specifiche all’interno del corpo. Tuttavia, le capacità programmabili di Chroma aprono nuove possibilità. Attraverso l'ingegneria inversa delle proprietà desiderate di questi bersagli proteici legati alla malattia, i ricercatori possono generare strutture proteiche realizzabili e identificare potenziali corrispondenze target per la scoperta di farmaci.

Grazie alla capacità di Chroma di dare priorità alla funzionalità prevista di una proteina e modellare di conseguenza la sua formazione strutturale, il focus dell'ingegneria proteica si sposta dalla semplice generazione di strutture realizzabili all'enfatizzazione della progettazione incentrata sulla funzione.

In conclusione, le capacità rivoluzionarie di Chroma nell'ingegneria proteica hanno il potenziale per rivoluzionare lo sviluppo di farmaci e il trattamento delle malattie. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale e della programmazione, i ricercatori possono ora creare proteine ​​su misura con proprietà specifiche, offrendo nuove opportunità per progressi terapeutici.

FAQ:

D: Cos'è il Chroma?

R: Chroma è un modello generativo programmabile per proteine ​​e complessi proteici che utilizza l'intelligenza artificiale per generare strutture proteiche realizzabili e prevederne la potenziale funzionalità.

D: Perché l’ingegneria proteica è importante?

R: L'ingegneria proteica è fondamentale per lo sviluppo di farmaci poiché le proteine ​​fungono da bersagli essenziali per i farmaci. Creando nuove proteine ​​con proprietà specifiche, diventa possibile sviluppare farmaci più sicuri e potenzialmente trattare malattie precedentemente incurabili.

D: Cosa distingue Chroma dagli altri sistemi di intelligenza artificiale?

R: La programmabilità di Chroma consente agli utenti di specificare un'ampia gamma di proprietà, consentendo la progettazione di proteine ​​su misura in base alle caratteristiche desiderate.

D: Quanto è efficace il Chroma nella generazione di proteine?

R: Chroma ha dimostrato una percentuale di successo di circa il 3% nella caratterizzazione e purificazione delle proteine. Ha dimostrato la competenza nella produzione di proteine ​​con diverse strutture e proprietà.

D: In che modo Chroma può contribuire alla scoperta di farmaci?

R: Le capacità programmabili di Chroma consentono ai ricercatori di generare strutture proteiche fattibili e identificare potenziali corrispondenze target per lo sviluppo di farmaci, affrontando potenzialmente migliaia di malattie attualmente non trattabili.