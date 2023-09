Contaminazione microbica trovata nelle fonti di acqua potabile nella valle orientale del Coachella

I ricercatori della Loma Linda University hanno condotto uno studio nella parte orientale della Coachella Valley e hanno scoperto la contaminazione microbica nelle comuni fonti di acqua potabile, comprese le fontanelle di soda nei fast-food. Lo studio ha rivelato che il 41% dell’acqua campionata da questi distributori di soda conteneva coliformi totali, che fungono da indicatore della contaminazione dell’acqua. L'analisi ha anche identificato materiale genetico di batteri come Salmonella spp, Pseudomonas aeruginosa ed Escherichia coli.

Questa ricerca, la prima nel suo genere nella parte orientale della Coachella Valley, evidenzia l’urgente necessità di normative e misure di manutenzione più rigorose per garantire acqua potabile pulita nelle aree scarsamente servite. Gli autori dello studio raccomandano la pulizia e il lavaggio regolari dei distributori d’acqua per prevenire la contaminazione dell’acqua.

I ricercatori hanno raccolto 72 campioni di acqua da fontanelle di fast food, distributori automatici di acqua e acqua di rubinetto proveniente da fonti esterne. Hanno condotto misurazioni in loco e hanno portato i campioni in laboratorio per i metodi coltivabili convenzionali e l'analisi molecolare. I risultati hanno indicato la presenza di biofilm, comunità organizzate di organismi che pongono seri problemi in vari contesti. In alcuni casi, la quantità di batteri nei campioni dei distributori di soda ha superato i livelli massimi consentiti stabiliti dall’Environmental Protection Agency.

Il gruppo di ricerca suggerisce che il biofilm si forma nel tempo nei sistemi di distribuzione dell’acqua, composti principalmente da tubazioni in plastica, che forniscono acqua ai distributori di soda dei fast food e ai distributori automatici di acqua. Notano inoltre che i sistemi di filtraggio scarsamente mantenuti nelle fontanelle di soda non prevengono efficacemente la contaminazione dell’acqua.

La parte orientale della Coachella Valley è un’area di giustizia ambientale, abitata prevalentemente da comunità latine, tra cui famiglie di migranti e lavoratori agricoli che affrontano difficoltà nell’accesso all’acqua potabile sicura. Lo studio sottolinea l’importanza di implementare la sorveglianza e le normative specificamente mirate alle fontanelle di soda e ai distributori di acqua dei fast food. Gli autori raccomandano la pulizia e il lavaggio regolari dei dispenser e l'uso di tubi antimicrobici per controllare la crescita dei biofilm.

I piani futuri per i ricercatori includono la conduzione di una valutazione del rischio per determinare se i livelli di microbi identificati nei campioni di acqua rappresentano un pericolo per la salute o sono associati a condizioni di salute specifiche.

Fonte:

– “Analisi della contaminazione microbica dell’acqua potabile proveniente da distributori sfusi e ristoranti fast-food nella Eastern Coachella Valley, California” di Thomas Dama Hile, Stephen G. Dunbar e Ryan G. Sinclair, pubblicato su Water Supply.