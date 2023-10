Usare l'intelligenza artificiale per prevedere l'amarezza dei medicinali: il ruolo delle lingue elettroniche

I ricercatori dell’University College di Londra (UCL) hanno sviluppato un metodo che utilizza una “lingua elettrica” e un modello di intelligenza artificiale (AI) per prevedere l’amarezza delle droghe. Garantire che i farmaci abbiano un gusto tollerabile è essenziale per la compliance del paziente, in particolare per i bambini e gli individui che assumono farmaci a lungo termine. Il gusto è stato identificato come la barriera principale per l’assunzione di medicinali da parte dei bambini, ed è anche una preoccupazione per gli adulti, in particolare quelli che assumono farmaci per patologie come l’HIV.

Il dispositivo e-tongue, composto da sensori sensibili al gusto, assegna punteggi di amaro ai medicinali, fornendo una stima dell’avversione attesa dalla dose clinica pianificata. Misurando la quantità di molecole amare che si attaccano a un sensore di plastica, l'e-tongue lo confronta con un campione trasparente, stabilendo il livello teorico di amarezza di un medicinale. Questo metodo consente di testare i farmaci in modo più rapido ed efficace rispetto alla conduzione di studi sull’uomo.

Per accelerare ulteriormente lo sviluppo dei farmaci, il team di ricerca ha collaborato con esperti di machine learning e ha creato un modello di intelligenza artificiale. Utilizzando i dati dell’e-tongue, il modello di intelligenza artificiale scompone un farmaco in descrittori molecolari che determinano il gusto e prevedono i livelli di amarezza. I ricercatori prevedono che il modello diventi uno strumento ad accesso aperto, consentendo allo sviluppo farmaceutico in tutto il mondo di beneficiare dei dati sull'appetibilità dei medicinali.

Il dottor Hend Abdelhakim della UCL Global Business School for Health ha sottolineato che il gusto dei medicinali è particolarmente problematico per i bambini, che hanno un senso del gusto accentuato. Per le malattie che richiedono farmaci a lungo termine, come l’HIV, il sapore sgradevole dei farmaci antiretrovirali rappresenta una sfida significativa per l’adesione dei pazienti. Indipendentemente dall'efficacia del farmaco, se il paziente rifiuta di assumerlo, non funzionerà.

Questo metodo è particolarmente rilevante nel caso degli antibiotici, dove l’aderenza al trattamento è fondamentale per prevenire l’insorgenza di resistenza antimicrobica. Non seguire il ciclo antibiotico prescritto può contribuire alla resistenza antimicrobica, ponendo un problema più ampio per la società.

Fonte: queste informazioni si basano su un articolo proveniente da un feed distribuito da terze parti, agenzie. Mid-day non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, l'affidabilità o i dati del testo. Mid-day management/mid-day.com ha il diritto esclusivo di alterare, eliminare o rimuovere i contenuti a sua discrezione.