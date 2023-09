Una nuova scoperta rivela indizi per trovare diamanti rosa

By

Un nuovo studio condotto da ricercatori della Curtin University in Australia ha identificato un terzo ingrediente necessario per la formazione dei diamanti rosa sulla superficie terrestre. Lo studio si è concentrato sulle rocce ricche di diamanti dei vulcani Argyle dell'Australia occidentale, utilizzando raggi laser per analizzarne la composizione. I risultati suggeriscono che, oltre al carbonio e alle forze derivanti dalla collisione delle placche tettoniche, la presenza di diamanti rosa richiede continenti che furono allungati durante la disgregazione continentale centinaia di milioni di anni fa.

La scoperta di questo ingrediente mancante potrebbe avere implicazioni significative per la ricerca globale di nuovi giacimenti di diamanti rosa. Il ricercatore capo, il dottor Hugo Olierook, ha spiegato che quando le masse terrestri si allungano, si creano degli spazi vuoti nella crosta terrestre, consentendo al magma che trasporta i diamanti di salire in superficie. La regione di Argyle, dove si è svolto lo studio, si è formata a seguito della rottura di un antico supercontinente.

Il dottor Olierook ha inoltre spiegato che la collisione delle masse terrestri crea un’area danneggiata o “cicatrice” che non guarirà mai completamente, ed è all’interno di queste regioni sfregiate che si possono trovare i diamanti rosa. Ha detto che finché saranno presenti il ​​carbonio profondo, la collisione dei continenti e lo stiramento, potrebbe essere possibile scoprire nuove fonti di diamanti rosa.

Nonostante questa entusiasmante scoperta, individuare nuovi giacimenti di diamanti rosa non sarà privo di sfide. La maggior parte dei depositi di diamanti sono stati storicamente trovati nel mezzo degli antichi continenti, dove i vulcani ospitanti sono esposti in superficie. La regione dell'Argyle, invece, è situata alla sutura di due antichi continenti, spesso ricoperti da sabbia e terra. Ciò significa che esiste la possibilità che vi siano vulcani da scoprire contenenti diamanti rosa, anche in Australia.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, non solo fa luce sui processi geologici dietro la formazione dei diamanti rosa, ma fornisce anche preziose informazioni per l’industria dei diamanti. I diamanti rosa sono gemme rare e molto ambite, con il vulcano Argyle che produce oltre il 90% della fornitura mondiale. Comprendere le condizioni necessarie per la loro formazione può guidare i futuri sforzi di esplorazione e potenzialmente portare alla scoperta di nuove fonti di queste pietre preziose.

– “Ritrovata la più grande fonte mondiale di diamanti rosa” – Nature Communications