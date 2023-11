Una nuova era di molecole chirali: accelerazione e decelerazione dell’inversione della chiralità

La chiralità gioca un ruolo affascinante nel mondo della chimica molecolare, dove molecole con formule e strutture chimiche identiche possono esibire proprietà radicalmente diverse. Le molecole chirali, note anche come enantiomeri, sono immagini speculari l'una dell'altra, proprio come le nostre mani sinistra e destra. Mentre la maggior parte delle molecole chirali sono tradizionalmente considerate fisse come destrorse o mancine, una nuova ricerca ha rivelato il potenziale per le molecole chirali basate su eliche di cambiare la loro manualità in risposta ai cambiamenti ambientali.

Un team di ricercatori guidato da Shigehisa Akine dell’Università di Kanazawa ha recentemente pubblicato le sue scoperte rivoluzionarie su Science Advances. Hanno dimostrato come i cambiamenti ambientali possano effettivamente accelerare o decelerare il processo di inversione chirale nelle grandi molecole della gabbia, portando allo sviluppo di un nuovo sistema commutabile programmabile nel tempo.

I ricercatori hanno concentrato il loro studio su una molecola organica specifica nota come “metallocriptand (R6)-LNi3”, che presenta atomi metallici disposti in una struttura a gabbia. Questa molecola può esistere in due forme: il tipo P (destrorso) e il tipo M (mancino). Inizialmente, la forma pura di (R6)-LNi3 aveva un rapporto preferito di 12:88 per il tipo P rispetto al tipo M. Tuttavia, introducendo ioni di metalli alcalini nel sistema molecolare, i ricercatori hanno osservato un cambiamento significativo in questa preferenza.

Il legame degli ioni dei metalli alcalini al metallocriptando ha causato uno spostamento nel rapporto preferito tra i tipi P e M. Lo specifico metallo alcalino utilizzato ha influenzato la velocità e l’entità di questo cambiamento. Ad esempio, l'introduzione di ioni cesio ha comportato una lenta transizione dal tipo M al tipo P, raggiungendo infine un rapporto di 75:25 in 21 ore. Al contrario, gli ioni di potassio hanno facilitato una transizione rapida, con un rapporto di 68:32 raggiunto in un solo minuto.

Le differenze nelle costanti di legame tra gli ioni metallici e le due forme della molecola, nonché una costante di legame virtuale per il processo di transizione, spiegavano le variazioni nelle velocità e nei rapporti. I ricercatori hanno evidenziato che questo studio apre nuove possibilità per lo sviluppo di orologi molecolari programmabili nel tempo su richiesta e sensori chirali con selettività invertibile.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cosa sono le molecole chirali?

R: Le molecole chirali sono tipi di molecole che esistono in due forme speculari, note come enantiomeri. Non possono essere sovrapposti l'uno all'altro, in modo simile a come non possono essere sovrapposte le nostre mani sinistra e destra. La chiralità spesso deriva da specifiche strutture molecolari o disposizioni di atomi.

D: Cos'è l'inversione della chiralità?

R: L'inversione della chiralità si riferisce al processo di una molecola chirale che passa da un enantiomero al suo enantiomero dell'immagine speculare. Nel caso delle molecole chirali elicoidali, l'elica può spiraleggiare in una direzione o nell'altra, portando a un cambio di manodopera.

D: In che modo i ricercatori hanno accelerato e decelerato il processo di inversione chirale?

R: I ricercatori hanno ottenuto questo risultato introducendo ioni di metalli alcalini nel sistema contenente le molecole chirali. Il legame di questi ioni metallici alle molecole ha causato uno spostamento nel rapporto preferito tra i due enantiomeri, con diversi ioni metallici che influenzano la velocità e l'entità dello spostamento.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questa ricerca?

R: Questa ricerca apre possibilità per lo sviluppo di orologi molecolari che possono essere programmati per passare tra diversi stati chirali su richiesta. Ha anche implicazioni per lo sviluppo di sensori chirali con selettività invertibile, consentendo l'adattabilità in diverse situazioni.

D: Perché le molecole chirali sono importanti in chimica?

R: Le molecole chirali hanno proprietà e reattività uniche, che le rendono essenziali in vari campi come quello farmaceutico, della scienza dei materiali e della biologia. Comprendere e controllare i processi chirali può portare allo sviluppo di farmaci, catalizzatori e materiali migliorati.