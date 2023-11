Una nuova ricerca sfrutta i Ninja della natura per proteggere i kiwi e le api

Gli scienziati neozelandesi stanno esplorando una soluzione innovativa per combattere pericolosi agenti patogeni nel settore agricolo utilizzando i ninja della natura: i biocontrolli dei fagi. Il termine "ninja della natura" è stato coniato dalla dottoressa Heather Hendrickson, docente presso l'Università di Canterbury, per descrivere i virus che attaccano specificamente i batteri dannosi senza danneggiare quelli benefici. A differenza degli antibiotici che spesso hanno un ampio spettro di attività, i fagi hanno una gamma di ospiti limitata, il che li rende altamente mirati ed efficaci nella lotta contro gli agenti patogeni.

In uno sforzo pionieristico, il team di ricerca interdisciplinare del dottor Hendrickson ha ricevuto 8.9 milioni di dollari dall'Endeavour Fund 2023 del Ministero delle imprese, dell'innovazione e dell'occupazione per sviluppare "cocktail" di fagi per affrontare i principali agenti patogeni agricoli. Le iniziative si concentrano principalmente sulla lotta al cancro della vite del kiwi (Psa) e al virus della peste americana che colpisce le api.

Il vantaggio dell'utilizzo dei fagi risiede nella loro capacità di infettare in modo specifico gli agenti patogeni mirati, risparmiando altri microrganismi essenziali per la salute dell'organismo. Ad esempio, se un fago viene somministrato a un’ape, attaccherebbe direttamente l’agente patogeno specifico senza influenzare i batteri intestinali benefici dell’ape. Questo meccanismo di targeting di precisione riduce al minimo il rischio di compromettere la salute generale dell’organismo protetto.

Lo sfruttamento del biocontrollo dei fagi ha implicazioni significative per il settore agricolo della Nuova Zelanda. Sviluppando soluzioni fagiche su misura, i ricercatori sperano di migliorare la produttività e la sicurezza nell'industria alimentare promuovendo al tempo stesso la consapevolezza ambientale. Inoltre, il progetto mira a rafforzare la bioindustria manifatturiera, creando posti di lavoro altamente qualificati e facilitando l’accesso ai mercati globali.

La collaborazione di ricerca comprende istituzioni stimate come l'Università di Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd e Apiculture New Zealand. Le prospettive indigene, guidate da scienziati e ricercatori Maori, forniscono preziose informazioni sulle implicazioni del progetto per il taiao (ambiente), in particolare data la prevalenza di imprese guidate dai Maori nel settore primario.

La visione a lungo termine di questo impegno si estende oltre il settore agricolo. Il dottor Hendrickson ritiene che, stabilendo le infrastrutture e le competenze necessarie per utilizzare in modo sicuro i fagi in agricoltura, la piattaforma possa essere estesa per affrontare le minacce emergenti alla produzione alimentare e persino prendere di mira gli agenti patogeni umani rilevanti dal punto di vista medico. Questa ricerca apre interessanti possibilità per il futuro del controllo delle malattie e della biosicurezza in vari settori.

Il progetto ha già ricevuto il sostegno delle parti interessate, compresi gli apicoltori che hanno generosamente fornito campioni di terreno. In segno di gratitudine, i ricercatori hanno chiamato i fagi scoperti in onore dei contributori, alcuni dei quali hanno preso il nome da figure ben note come Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield e persino dagli stessi apicoltori.

Sfruttando il potere dei ninja della natura, la Nuova Zelanda è ben posizionata per rivoluzionare il controllo delle malattie in agricoltura, proteggere gli ecosistemi vitali e potenzialmente aprire la strada a nuovi approcci per combattere gli agenti patogeni umani.

FAQ

Cosa sono i biocontrolli dei fagi?

I biocontrolli dei fagi sono virus che prendono di mira e attaccano specificamente i batteri nocivi negli organismi, offrendo un approccio altamente mirato al controllo delle malattie.

In che modo i fagi differiscono dagli antibiotici?

A differenza degli antibiotici, che possono danneggiare sia i batteri dannosi che quelli benefici, i fagi hanno una gamma di ospiti limitata, consentendo loro di colpire specifici agenti patogeni senza influenzare i microrganismi benefici.

Quali agenti patogeni stanno prendendo di mira i ricercatori?

La ricerca si concentra principalmente sulla lotta contro il cancro della vite del kiwi (Psa) e il virus della peste americana (AFB), che rappresenta una minaccia per le api mellifere.

Qual è il potenziale impatto di questa ricerca?

La ricerca ha il potenziale per migliorare la produttività e la sicurezza nel settore agricolo, rafforzando al contempo la bioindustria manifatturiera, creando posti di lavoro altamente qualificati e facilitando l’accesso ai mercati globali attenti all’ambiente. Inoltre, questa ricerca potrebbe avere implicazioni nella lotta alle minacce emergenti nella produzione alimentare e persino nel prendere di mira gli agenti patogeni umani.

Chi è coinvolto nella collaborazione di ricerca?

La collaborazione comprende ricercatori dell’Università di Canterbury, dell’Università di Otago, di Plant and Food Research, del Cawthron Institute, di BioSouth Ltd e di Apiculture New Zealand. Scienziati e ricercatori Maori stanno anche fornendo preziose prospettive indigene.