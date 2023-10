Un nuovo sensore misura le particelle sollevate durante gli atterraggi extraterrestri

I ricercatori dell’Università della Florida Centrale hanno sviluppato un innovativo sensore laser chiamato Ejecta STORM (Sheet Tracking, Opacity, and Regolith Maturity), in grado di misurare la dimensione e la velocità delle particelle rilasciate durante gli atterraggi di veicoli spaziali su superfici extraterrestri come la Luna. o Marte. Questo strumento è stato testato in collaborazione con la NASA, utilizzando il lander Xodiac fornito da Astrobiotic, una compagnia privata di voli spaziali guidata dalla NASA per incoraggiare missioni commerciali sulla Luna.

Il sensore Ejecta STORM è stato valutato durante quattro voli di prova in cui il lander Xodiac era legato. I dati raccolti da questi test, oltre ai dati raccolti durante una precedente campagna nel 2020, contribuiranno allo sviluppo di modelli che consentiranno agli scienziati di comprendere e prevedere meglio il comportamento della regolite espulsa durante le missioni future. Questa conoscenza consentirà agli ingegneri di implementare misure per ridurre o mitigare i danni all’hardware spaziale causati dalle particelle sospese nell’aria.

Una sfida significativa posta da queste particelle è il loro potenziale di interferire con le operazioni di apparecchiature, veicoli o personale. Le particelle fini e grossolane di regolite, comunemente noto come materiale sciolto sulla superficie dei corpi celesti, possono facilmente entrare nelle giunture e nelle fessure, mettendo a rischio il successo della missione.

L’atterraggio riuscito del lander Chandrayaan 3 sulla superficie lunare il 23 agosto 2023 costituisce un esempio recente del fenomeno. I retropropulsori del lander Vikram hanno avviato il rilascio dell’epiregolite lunare, risultando in un “alone espulso” di materiale dai colori vivaci che circonda il lander. Ciò contrastava con la superficie lunare altrimenti scura. I ricercatori dell’Indian Space Research Organization (ISRO) hanno caratterizzato e analizzato attivamente questo alone unico.

Acquisendo una comprensione più profonda di come i pennacchi di scarico dei motori a razzo influenzano il comportamento delle particelle sospese nell'aria, gli scienziati sperano di migliorare la loro capacità di prevedere e gestire le sfide associate alla regolite espulsa durante le future missioni spaziali. Lo sviluppo di sensori basati su laser, come Ejecta STORM, rappresenta un significativo passo avanti in questa ricerca in corso.

FAQ

Cos'è la regolite?

Regolite si riferisce allo strato di materiale sciolto e frammentato che copre il solido substrato roccioso di corpi celesti come la Luna o Marte.

Cosa sono i retropropulsori?

I retropropulsori sono motori a razzo utilizzati per rallentare la discesa dei veicoli spaziali durante l'atterraggio sulle superfici planetarie. Contrastano la velocità del veicolo spaziale per ottenere un atterraggio controllato.

Cos'è l'epiregolite?

L'epiregolite si riferisce allo strato di materiale sciolto, inclusa la regolite, che si trova sopra il substrato roccioso sulla superficie dei corpi celesti.

Cos'è un sensore laser?

Un sensore laser utilizza la tecnologia laser per rilevare e misurare caratteristiche specifiche, come la dimensione e la velocità delle particelle, nell'ambiente circostante.