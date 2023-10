Gli scienziati esplorano nuovi concetti nella fisica delle radiazioni per sbloccare potenti fonti di luce

Uno studio innovativo pubblicato sulla rivista Nature Photonics ha attirato l'attenzione degli scienziati di tutto il mondo poiché propone metodi innovativi per rivoluzionare le sorgenti luminose. Un team di ricercatori dell'Instituto Superior Técnico (IST) del Portogallo, dell'Università di Rochester, dell'Università della California, di Los Angeles e del Laboratoire d'Optique Appliquée francese stanno sfidando i concetti tradizionali della fisica delle radiazioni nella loro ricerca di sorgenti di luce super luminose.

Lo studio introduce il concetto di quasiparticelle, che si formano quando più elettroni sincronizzano i loro movimenti. Queste entità uniche possiedono la straordinaria capacità di muoversi a velocità superiori a quelle della luce e di resistere a forze estreme. Sfruttando la potenza delle quasiparticelle, gli scienziati mirano a creare sorgenti luminose che possano eguagliare o addirittura superare l’intensità delle attuali fonti avanzate pur essendo di dimensioni significativamente più piccole.

Le sorgenti luminose basate su quasiparticelle racchiudono un potenziale immenso, offrendo vantaggi rispetto alle opzioni esistenti come gli ingombranti laser a elettroni liberi. La semplicità del metodo delle quasiparticelle lo rende adatto per dimostrazioni pratiche all'interno di strutture laser e acceleratori esistenti. Questa svolta apre possibilità di progressi significativi nella ricerca scientifica e tecnologica, a beneficio dei laboratori, delle istituzioni mediche e delle imprese di tutto il mondo.

"L'aspetto più affascinante delle quasiparticelle è la loro capacità di muoversi in modi che non sarebbero consentiti dalle leggi della fisica che governano le singole particelle", spiega John Palastro, uno scienziato senior presso il Laboratorio di Energetica Laser. Il team di Palastro ha condotto estese simulazioni al computer utilizzando supercomputer all'avanguardia, forniti dall'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, per studiare le caratteristiche uniche delle quasiparticelle nei plasmi.

Le potenziali applicazioni delle sorgenti luminose basate su quasiparticelle abbracciano un'ampia gamma di domini. Potrebbero facilitare l’imaging non distruttivo per la scansione antivirus, svelare informazioni su processi biologici come la fotosintesi, consentire lo sviluppo di chip per computer avanzati e far luce sulla natura della materia all’interno dei corpi celesti.

Come afferma giustamente Bernardo Malaca, autore principale dello studio e dottorando presso l’IST: “La flessibilità è enorme. Anche se ciascun elettrone esegue movimenti relativamente semplici, la radiazione totale di tutti gli elettroni può imitare quella di una particella che si muove più velocemente della luce o di una particella oscillante, anche se localmente non esiste un singolo elettrone che sia più veloce della luce o di un elettrone oscillante. .”

