I buchi neri accoppiati trainati dall’espansione cosmica potrebbero apparire come un’unica entità

Un team di astrofisici e matematici dell’Università di Southampton, dell’Università di Cambridge e dell’Institut de Ciències del Cosmos Universitat de Barcelona ha proposto che alcune coppie di buchi neri, separati dall’espansione cosmica, potrebbero essere scambiate per un unico buco nero di pari dimensioni. massa. Questa scoperta mette in discussione i teoremi precedenti che suggeriscono che le soluzioni binarie per i buchi neri non possono esistere. Tuttavia, non viola la teoria della relatività generale di Einstein.

Precedenti ricerche avevano indicato che esiste una sola soluzione alla teoria della relatività di Einstein riguardante i buchi neri, portando a credere che tutti i buchi neri debbano essere identici. Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che possono esistere eccezioni senza contraddire la teoria della singola equazione. Queste eccezioni sorgono quando c’è energia esterna che può influenzare il sistema, o quando i buchi neri sono in uno stato di equilibrio, né in movimento né in rotazione.

In questo studio, i ricercatori hanno identificato uno scenario in cui due buchi neri sono entrambi attratti l’uno dall’altro dalla gravità ma sono anche respinti in egual misura dall’espansione cosmica. Di conseguenza, verrebbero mantenuti in un costante stato di stasi. Applicando complessi modelli matematici a buchi neri con spin opposti, i ricercatori hanno confermato che una tale disposizione potrebbe esistere senza violare la relatività generale. In questo caso, la coppia di buchi neri apparirebbe come un’unica entità a causa delle loro proprietà indistinguibili, anche se sono oggetti separati.

Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione dei buchi neri e del loro comportamento nel contesto dell’espansione cosmica. Apre nuove possibilità per studiare la dinamica e le proprietà di questi oggetti celesti, sfidando il presupposto che tutti i buchi neri siano identici. Ulteriori ricerche in quest’area potrebbero portare a una comprensione più profonda della natura dei buchi neri e delle loro interazioni all’interno dell’universo.

