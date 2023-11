L’innovativa tecnologia di stampa 3D consente la creazione di robot complessi realizzati con polimeri variamente rigidi ed elastici

I ricercatori dell’ETH di Zurigo e una startup statunitense hanno fatto un progresso rivoluzionario nella tecnologia di stampa 3D, consentendo loro di produrre robot complessi utilizzando una combinazione di plastiche a polimerizzazione lenta. Quest’ultimo sviluppo apre la strada alla creazione di robot altamente durevoli e robusti realizzati con materiali di alta qualità.

Il team è riuscito a raggiungere questo obiettivo utilizzando una nuova tecnologia di stampa sviluppata da Inkbit, spin-off del MIT. Con l’aiuto dei ricercatori dell’ETH di Zurigo, la tecnologia è stata ottimizzata per l’uso con polimeri a polimerizzazione lenta, ottenendo la stampa riuscita di una mano robotica con ossa, legamenti e tendini realizzati con diversi polimeri in un unico processo di stampa.

In precedenza, nella stampa 3D venivano utilizzati poliacrilati a polimerizzazione rapida, ma le strutture delicate e complesse necessarie per la creazione della mano robotica non potevano essere ottenute utilizzando questo materiale. Passando ai polimeri tiolene a indurimento lento, i ricercatori sono stati in grado di sfruttare le loro eccezionali proprietà elastiche. Questi polimeri ritornano rapidamente al loro stato originale dopo la piegatura, rendendoli ideali per produrre i legamenti elastici necessari per questa mano robotica.

Oltre a migliorare la flessibilità e l’elasticità del robot, l’utilizzo di materiali morbidi offre anche vantaggi significativi rispetto ai robot convenzionali realizzati in metallo. I robot morbidi hanno meno probabilità di causare lesioni quando collaborano con gli esseri umani e sono più adatti alla movimentazione di oggetti fragili.

Per accogliere i polimeri a polimerizzazione lenta, i ricercatori hanno introdotto uno scanner laser 3D nel processo di stampa. Questo scanner garantisce che ogni strato stampato venga accuratamente controllato per individuare eventuali irregolarità superficiali. Invece di tentare di appianare eventuali irregolarità, la tecnologia incorpora le irregolarità nel processo di stampa. Un meccanismo di feedback calcola le regolazioni precise del materiale e dei parametri di stampa in tempo reale, garantendo una precisione eccezionale.

Questa svolta nella tecnologia di stampa 3D non solo espande le possibilità per la produzione di robot, ma apre anche nuove strade per l’uso dei polimeri in vari settori. La capacità di stampare strutture complesse e multimateriali in un’unica operazione offre un’incredibile versatilità di progettazione e racchiude un enorme potenziale per i futuri progressi nei sistemi robotici.

FAQ

Qual è il significato di questa ricerca?

Questa ricerca dimostra la capacità della tecnologia di stampa 3D di creare robot complessi utilizzando una combinazione di polimeri rigidi ed elastici in un unico processo di stampa. Ciò apre nuove possibilità per lo sviluppo di robot altamente durevoli e robusti con strutture complesse.

Perché è importante utilizzare polimeri a polimerizzazione lenta?

I polimeri a polimerizzazione lenta, come i polimeri tiolene, hanno eccellenti proprietà elastiche e ritornano rapidamente al loro stato originale dopo la piegatura. Ciò li rende ideali per creare legamenti elastici nei robot, fornendo flessibilità e riducendo il rischio di lesioni quando si lavora con gli esseri umani o si maneggiano oggetti delicati.

Quali sono i vantaggi dei robot morbidi rispetto ai robot convenzionali in metallo?

I robot morbidi offrono una maggiore sicurezza quando collaborano con gli esseri umani, poiché i loro materiali morbidi riducono il rischio di lesioni. Sono anche più adatti per la movimentazione di merci fragili. Inoltre, la flessibilità dei robot morbidi consente movimenti più complessi e intricati.

In che modo l'aggiunta di uno scanner laser 3D migliora il processo di stampa?

Lo scanner laser 3D controlla ogni strato stampato per individuare eventuali irregolarità superficiali. Invece di cercare di appianare queste irregolarità, la tecnologia di stampa le incorpora negli strati successivi, compensando le irregolarità. Ciò garantisce regolazioni precise nella deposizione del materiale e nei parametri di stampa, con il risultato di strutture stampate altamente accurate.