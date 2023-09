Gli scienziati scoprono l'"Anello di Alice" nel regno quantico, offrendo uno sguardo all'universo dello specchio

Gli scienziati che studiano il regno quantistico hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe potenzialmente svelare i misteri di questa dimensione sfuggente. Il team, guidato dal professor Mikko Möttönen dell’Università di Aalto e dal professor David Hall dell’Amherst College, ha osservato uno straordinario fenomeno noto come “Anello di Alice”. Chiamate come l'universo dello specchio di Lewis Carroll in Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, queste strutture fugaci potrebbero potenzialmente fungere da porte d'accesso a un universo dello specchio ultraterreno.

Nella fisica quantistica, si propone che i monopoli siano le controparti dei dipoli. Mentre i dipoli hanno cariche positive e negative alle estremità opposte, i monopoli possiedono una carica positiva o negativa. L'ipotesi è che quando un monopolo magnetico decade, crei una breve struttura ad anello, simile all'universo specchio descritto da Carroll.

Per decenni gli anelli di Alice sono rimasti sfuggenti, ma il gruppo di ricerca afferma di aver osservato queste strutture in natura per la prima volta. I ricercatori hanno manipolato un gas di atomi di rubidio in uno stato non magnetico vicino alla temperatura dello zero assoluto, creando un monopolio indirizzando il punto zero di un campo magnetico tridimensionale nel gas quantistico. Il risultato è stato un anello Alice perfettamente formato.

Vale la pena notare che gli anelli di Alice sono eccezionalmente fragili e durano solo pochi millisecondi. La minima forza esterna li fa decadere. Tuttavia, se visto dal centro dell'anello, il mondo appare rispecchiato, come se l'anello fosse un portale verso un mondo di antimateria. Questa osservazione afferma il parallelo con l'universo specchio di Carroll.

Pubblicata sulla rivista Nature Communications, questa scoperta rivoluzionaria offre una potenziale finestra per comprendere più a fondo la fisica quantistica. Anche se non è chiaro se questa svolta porterà a partecipare a tea party con i cappellai matti, apre nuove possibilità per esplorare l’intricata natura del regno quantistico.

Fonte:

– Il resoconto