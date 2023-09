Esplorando le profondità della Sierra de Atapuerca

Un recente studio geologico condotto da Josep M. Parés e dal suo team presso il Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha approfondito il sottosuolo della Sierra de Atapuerca in Spagna. Lo studio, pubblicato sulla rivista Marine and Petroleum Geology, mirava a comprendere la struttura profonda dell'area e le sue connessioni geologiche.

La ricerca ha rivelato che i materiali presenti sotto la superficie sono i calcari visibili lungo la Sierra de Atapuerca. Questi materiali sono solo la “punta dell’iceberg” di una struttura sotterranea molto più grande che si estende per oltre 5 km di larghezza. Questa struttura si è formata a causa della presenza di materiali teneri, nello specifico lutiti ed evaporiti del Triassico, che hanno permesso il movimento degli strati.

Lo studio ha anche fatto luce sulla disposizione geologica della Sierra de Atapuerca. Tradizionalmente descritta come un'anticlinale, lo studio geologico ha dimostrato che questa struttura si estende oltre una profondità di 1,000 metri. A quella profondità gli strati mesozoici poggiano su un basamento paleozoico, rigido e cristallino. I risultati indicano che il ripiegamento degli strati è stato reso possibile dall'esistenza di materiali specifici che agiscono come lubrificanti o livelli di distacco, consentendo agli strati di scivolare sul basamento rigido. Nel caso del Bacino del Duero, il livello di distacco è costituito da materiali del periodo Triassico, meccanicamente deboli e che facilitano il movimento e il piegamento degli strati sovrastanti.

I risultati di questo studio forniscono preziose informazioni sulla struttura profonda della Sierra de Atapuerca e sulle sue connessioni geologiche. Comprendere la geologia del sottosuolo di questa regione è essenziale per ulteriori ricerche sulla sua storia geologica e sulle potenziali implicazioni per l’evoluzione umana.

Fonte: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The Structure of the Sierra de Atapuerca (Spain), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Fonte: CENIEH

Nota: questo articolo è stato riscritto in base all'articolo originale.