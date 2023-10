Il meccanismo interno delle cellule: come rispondono allo stress termico

By

Gli scienziati dell'Università di Chicago hanno utilizzato tecniche di imaging avanzate per ottenere informazioni su come le cellule rispondono allo stress termico. Il gruppo di ricerca, guidato da Asif Ali e David Pincus, si è concentrato sulla risposta allo shock termico, un meccanismo di adattamento biologico presente sia nel lievito unicellulare che nell’uomo. Il team ha utilizzato una nuova tecnica di imaging chiamata imaging 4D con fogli di luce reticolare, che crea immagini completamente dimensionali dei componenti all’interno delle cellule viventi.

Lo studio, pubblicato su Nature Cell Biology, ha rivelato che in risposta allo shock termico, le cellule impiegano un meccanismo protettivo per le loro proteine ​​ribosomiali orfane. Queste proteine, essenziali per la crescita, sono altamente vulnerabili all'aggregazione quando la normale elaborazione cellulare si interrompe. Il team ha scoperto che le cellule preservano queste proteine ​​all'interno di condensati simili a liquidi. Una volta che lo shock termico si attenua, le proteine ​​chaperone molecolari aiutano a disperdere questi condensati, facilitando l'integrazione delle proteine ​​orfane nei ribosomi maturi e funzionali.

Lo studio ha inoltre dimostrato che le cellule incapaci di mantenere lo stato liquido dei condensati ritardano il recupero, rimanendo indietro di dieci generazioni mentre lottano per riprodurre le proteine ​​perdute. Questa ricerca fornisce preziose informazioni sui meccanismi fondamentali dell’adattamento cellulare e potrebbe avere implicazioni per la comprensione e il trattamento delle malattie umane legate a proteine ​​mal ripiegate o aggregate, come il cancro e i disturbi neurodegenerativi.

Le innovative tecniche di imaging utilizzate in questo studio hanno permesso ai ricercatori di visualizzare le proteine ​​ribosomiali orfane nelle cellule in tempo reale, fornendo una nuova comprensione dei processi cellulari che prima erano invisibili. Questa ricerca segna un significativo passo avanti nel campo della biologia cellulare e mette in luce l’importanza dell’adattamento nella sopravvivenza cellulare.

Fonte:

– Giornale di biologia cellulare naturale, 16 ottobre 2023