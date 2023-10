I ricercatori scoprono la causa del più grande terremoto su Marte

By

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno identificato la causa del più grande terremoto mai registrato su Marte. Contrariamente alle credenze iniziali, il terremoto di magnitudo 4.7, denominato S1222a, non è stato innescato dall’impatto di un meteorite ma piuttosto da una significativa attività tettonica all’interno della crosta di Marte. L'evento, durato almeno sei ore, è stato rilevato dal lander InSight della NASA il 4 maggio 2022.

Per indagare sulla causa del terremoto, il dottor Benjamin Fernando, il ricercatore capo, ha collaborato con varie agenzie spaziali, tra cui l'Agenzia spaziale europea, l'Agenzia spaziale nazionale cinese, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale e l'Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Questo sforzo congiunto ha permesso al team di analizzare i dati provenienti da più satelliti in orbita attorno a Marte, che coprono una vasta area di 144 milioni di km2.

Nonostante la somiglianza del terremoto con quelli precedenti innescati dall’impatto di meteoroidi, dopo mesi di ricerca il gruppo di ricerca non ha trovato prove di un nuovo cratere. Ciò li ha portati a concludere che il terremoto è stato il risultato del rilascio di stress all’interno della crosta di Marte, piuttosto che di un impatto esterno.

Il dottor Fernando ha spiegato che lo stress all'interno della crosta di Marte è il risultato di miliardi di anni di evoluzione, compresi i tassi di raffreddamento e restringimento differenziali di diverse parti del pianeta. Sebbene le cause dei diversi livelli di stress rimangano poco chiare, i risultati di questo studio contribuiscono a ulteriori indagini. Comprendere questi modelli di stress può essere cruciale per determinare luoghi adatti per futuri insediamenti umani su Marte.

Lo sforzo collaborativo di questo progetto che coinvolge molteplici missioni spaziali è stato salutato come un modello per partenariati internazionali di successo nell’esplorazione dello spazio profondo. I risultati fanno luce sulle dinamiche geologiche uniche di Marte e segnano un passo significativo verso lo svelamento dei misteri del Pianeta Rosso.

