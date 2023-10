Trovato un trattamento efficace per l'avvelenamento da senape solforosa

By

La mostarda di zolfo, un agente chimico ampiamente utilizzato in guerra sin dalla prima guerra mondiale, ha rappresentato a lungo una sfida per i ricercatori nel trovare un trattamento efficace. Tuttavia, un recente studio condotto da due ricercatori della South Dakota State University ha scoperto un potenziale approccio terapeutico per il trattamento dell’avvelenamento da senape solforosa.

Precedenti ricerche sull’iprite hanno dimostrato che il gas ha effetti sia immediati che a lungo termine sulle sue vittime. Gli effetti immediati includono sapore amaro in bocca, odore di aglio, mal di testa, perdita della vista, vesciche e pelle sanguinante. Gli effetti a lungo termine possono manifestarsi fino a 40 anni dopo l’esposizione e includere complicazioni a polmoni, occhi e pelle.

La difficoltà nel trovare un trattamento risiede nel fatto che l’iprite ha molteplici meccanismi di attacco al corpo, rendendola diversa da altre armi chimiche che prendono di mira un singolo enzima. Tuttavia, i ricercatori hanno identificato una molecola chiamata metimazolo che dimostra un livello di reattività con l'iprite senza causare danni alla pelle.

Il metimazolo potrebbe potenzialmente fungere da opzione terapeutica efficace per l’avvelenamento da senape solforosa. I ricercatori stanno attualmente preparando una sovvenzione per portare avanti la loro ricerca sugli organismi viventi e, infine, rendere questo trattamento ampiamente disponibile.

I risultati di questo studio forniscono speranza a coloro che sono esposti all’iprite solforosa e offrono la possibilità di ridurre gli effetti tossici del gas sia immediati che a lungo termine. Sono in corso ulteriori studi per valutare l’efficacia del metimazolo in vivo.

Questa svolta nella ricerca di un trattamento efficace per l’avvelenamento da mostarda di zolfo segna un progresso significativo nel campo della ricerca sull’esposizione agli agenti di guerra chimica.

