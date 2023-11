Nuovo articolo: Esplorazione del ruolo delle specie micorriziche nel sequestro del carbonio nelle foreste

In un recente studio pubblicato su Nature Climate Change, i ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) hanno scoperto l’intricata relazione tra le specie micorriziche e il sequestro del carbonio negli ecosistemi forestali. Guidato dal prof. Zhu Jiaojun, il team ha studiato l’impatto dei fattori di cambiamento globale, come la deposizione di azoto e il riscaldamento, sul compromesso tra biomassa vegetale e accumulo di carbonio nel suolo.

Le foreste sono riserve vitali di carbonio, poiché immagazzinano circa l’80% del carbonio terrestre. I due tipi più comuni di funghi micorrizici presenti negli ecosistemi forestali sono i funghi micorrizici arbuscolari (AM) e quelli ectomicorrizici (ECM). L’associazione specifica tra le piante e questi tipi di micorrize svolge un ruolo cruciale nel ciclo del carbonio forestale, influenzando la crescita delle piante, l’acquisizione di nutrienti e lo stoccaggio del carbonio nel suolo.

Precedenti ricerche condotte dal team di Zhu si erano concentrate sull’accumulo di carbonio sotterraneo nelle foreste AM ed ECM, rivelando che le foreste dominate dall’AM avevano scorte di carbonio sotterranee più elevate del 25% rispetto alle foreste dominate dall’ECM. Tuttavia, gli effetti delle associazioni micorriziche sulla distribuzione del carbonio tra gli alberi sottoposti a cambiamenti globali sono rimasti poco chiari.

Per far luce su questo argomento, i ricercatori hanno raccolto dati estesi sulla biomassa forestale, sul carbonio nel suolo e sui fattori ambientali in presenza di fattori di cambiamento globale. Hanno osservato che la biomassa vegetale è aumentata del 17.9%–31.4% sotto questi fattori, mentre le scorte di carbonio nel suolo hanno mostrato variazioni a seconda dei fattori di cambiamento globale specifici. In particolare, le scorte di carbonio nel suolo sono aumentate del 7.8% con livelli elevati di CO2 a causa della maggiore biomassa radicale e dell’attività microbica. Al contrario, le scorte di carbonio nel suolo non sono cambiate in modo significativo in seguito alla deposizione di azoto e al riscaldamento, attribuiti all’acidificazione del suolo e all’effetto priming.

Ulteriori analisi hanno incorporato la divisione delle specie arboree in alberi AM ed ECM. Queste distinzioni sono state fatte sulla base delle diverse capacità di assorbimento dei nutrienti dei funghi AM ed ECM. I ricercatori hanno scoperto che la biomassa vegetale e le riserve di carbonio del suolo mostravano aumenti maggiori in presenza di livelli elevati di CO2 rispetto alla deposizione e al riscaldamento di azoto. Inoltre, si è scoperto che le scorte di carbonio nel suolo dipendono dalle associazioni micorriziche, diminuendo nelle foreste dominate da specie di alberi AM e aumentando nelle foreste dominate da specie di alberi ECM sotto deposizione e riscaldamento di azoto.

I risultati evidenziano il ruolo fondamentale delle associazioni micorriziche negli ecosistemi forestali, in particolare nella regolazione delle riserve di carbonio nel suolo in risposta al cambiamento globale. Inoltre, sottolineano l’importanza di considerare le specie micorriziche nei modelli globali del carbonio forestale, fornendo preziose informazioni sulle strategie di allocazione del carbonio tra piante e suolo di fronte alle trasformazioni ambientali.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono i funghi micorrizici?

I funghi micorrizici sono funghi simbiotici che stabiliscono relazioni reciprocamente vantaggiose con le radici delle piante. Migliorano l’assorbimento dei nutrienti nelle piante e contribuiscono alla salute generale dell’ecosistema.

2. Qual è la differenza tra i funghi micorrizici arbuscolari (AM) e quelli ectomicorrizici (ECM)?

I funghi AM penetrano nelle radici della maggior parte delle specie vegetali, formando arbuscoli che facilitano lo scambio di nutrienti. D’altro canto, i funghi ECM formano una guaina attorno alle radici delle piante, favorendo l’assorbimento dei nutrienti in alcune specie di alberi.

3. In che modo le associazioni micorriziche influenzano il sequestro del carbonio nelle foreste?

Il tipo di associazione micorrizica influenza la crescita delle piante, l’acquisizione dei nutrienti e lo stoccaggio del carbonio nel suolo. Diverse associazioni micorriziche possono portare a risposte divergenti ai fattori di cambiamento globale, influenzando la distribuzione del carbonio tra gli alberi negli ecosistemi forestali.

4. Perché le riserve di carbonio nel suolo sono importanti?

Le riserve di carbonio nel suolo svolgono un ruolo cruciale nel mitigare il cambiamento climatico sequestrando l’anidride carbonica dall’atmosfera. Comprendere i fattori che influenzano lo stoccaggio del carbonio nel suolo è vitale per lo sviluppo di strategie efficaci per la gestione del carbonio.