I ricercatori scoprono una modalità unica di riconoscimento del promotore trascrizionale batterico

I ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze hanno fatto una scoperta significativa sulla modalità di riconoscimento del promotore trascrizionale nei batteri. Il Prof. Zhu Ping dell'Istituto di Biofisica e il Prof. Feng Yingang dell'Istituto di Bioenergia e Tecnologia dei Bioprocessi di Qingdao hanno condotto lo studio, che è stato pubblicato su Nature Communications.

Il team si è concentrato sul Clostridium termocellum, un tipo di clostridi anaerobici che degrada in modo efficiente la lignocellulosa attraverso un complesso multienzimatico chiamato cellulosoma. Questo complesso è prezioso per lo sviluppo della bioenergia.

La trascrizione del DNA batterico viene avviata dagli oloenzimi della RNA polimerasi (RNAP), che sono composti da fattori sigma (σ) che riconoscono le regioni del promotore del DNA. C. thermocellum contiene un fattore sigma unico chiamato σI (SigI), che differisce dagli altri fattori sigma della famiglia σ70.

Per comprendere come i fattori SigI nel C. thermocellum riconoscono i promotori, i ricercatori hanno sviluppato un complesso ternario di SigI, RNAP e DNA del promotore. Utilizzando la tecnologia cryo-EM, hanno determinato le strutture dei complessi aperti del promotore sigma dell'RNA polimerasi (complessi RPo) formati da due complessi σI di C. thermocellum, SigI1 e SigI6.

Confrontando queste strutture con altri complessi trascrizionali, i ricercatori hanno scoperto che SigI mostra un distinto meccanismo di riconoscimento del promotore tra i fattori σ della famiglia σ70. Il dominio C-terminale di SigI (SigIC) riconosce l'elemento -35 del promotore attraverso il suo motivo elica-giro-elica. SigIC interagisce anche con il solco minore del DNA dell'elemento -35, contribuendo alla sua modalità di riconoscimento unica.

Il dominio N-terminale di SigI (SigIN) riconosce l'elemento -10 del promotore e forma estese interazioni proteina-DNA. Queste interazioni probabilmente influenzano l'attività del promotore e determinano la forza di trascrizione dei promotori SigI-dipendenti per i geni cellulosomiali.

Questa scoperta fa luce su come C. thermocellum regola l'espressione genica della cellulasi e fornisce informazioni sulla diversità della regolazione trascrizionale microbica. I risultati hanno potenziali applicazioni per la modifica e l'utilizzo delle cellulasi.

Fonte:

– Jie Li et al, Struttura del complesso aperto di trascrizione di fattori σI distinti, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4