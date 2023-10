I ricercatori sviluppano una strategia per il controllo dell'orientamento dei nanofilm cMOF

By

I ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze e dell'Università di Kyoto hanno sviluppato una nuova strategia per controllare l'orientamento dei nanofilm conduttivi metallo-organici (cMOF). I ricercatori mirano a far crescere nanofilm sia con orientamento “frontale” che “di bordo” manipolando il comportamento dei ligandi su varie superfici. Questo approccio supera le sfide associate al controllo dell'orientamento dei film sottili.

I cMOF hanno attirato l'attenzione per le loro potenziali applicazioni nei dispositivi elettrici a causa della loro natura porosa e conduttività. Tuttavia, l'integrazione dei cMOF con altri materiali e substrati pone sfide in termini di controllo dell'interfaccia. I ricercatori si sono concentrati sulla chimica dell'interfaccia dei cMOF per affrontare queste sfide.

Il team ha utilizzato una tecnica chiamata tecnica Langmuir-Blodgett per controllare l'orientamento dei ligandi sulle superfici idrofile. Sottoponendo i ligandi a un'elevata pressione superficiale, sono stati in grado di indurre una configurazione "in piedi" dei ligandi sui substrati, ottenendo i film sottili desiderati "fronte" e "bordo".

I ricercatori hanno utilizzato varie analisi per confermare la cristallinità e l'orientamento dei nanofilm, il cui spessore variava da pochi nanometri a decine di nanometri. Hanno inoltre utilizzato l'imaging operando GIWAXS e il monitoraggio elettrico per studiare la morbidezza della struttura e la conduttività elettrica dei nanofilm.

I risultati dello studio forniscono informazioni sulla morbidezza anisotropa e sulla conduttività dei nanofilm cMOF. I ricercatori hanno dimostrato che i nanofilm cristallini possono esibire proprietà conduttive uniche, suggerendo potenziali applicazioni in dispositivi elettrici avanzati.

Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare l’intero potenziale dei nanofilm cMOF con orientamento controllato e per sviluppare nuovi metodi per la loro integrazione nei dispositivi elettrici.

Fonte: Ming-Shui Yao et al, Meccanismi di crescita e conduttività anisotropica dipendente dalla morbidezza di nanofilm con struttura metallo-organica controllabile dall'orientamento, Atti dell'Accademia nazionale delle scienze (2023). DOI: 10.1073/pnas.2305125120