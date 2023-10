I ricercatori utilizzano la fluorescenza della clorofilla indotta dal sole (SIF) per misurare lo stress da ozono nei semi di soia

By

Un team di ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e dell’USDA Agricultural Research Service ha utilizzato misurazioni della fluorescenza della clorofilla (SIF) indotta dal sole per misurare gli effetti dell’ozono elevato (O3) sulle piante di soia. Lo studio, pubblicato sul Journal of Experimental Botany, è il primo ad applicare il SIF per misurare lo stress da ozono sui semi di soia sul campo.

Il SIF è un metodo non invasivo che rileva gli stress sulle piante misurando la fluorescenza emessa dalle piante a causa dell'energia inutilizzata dalla fotosintesi. I ricercatori hanno scoperto che l’aumento dei livelli di O3 ha comportato una diminuzione del SIF, indicando lo stress della pianta. Lo studio è stato condotto presso la struttura SoyFACE, che fornisce un banco di prova per studiare gli effetti dell’inquinamento da ozono sul campo.

L’ozono è un inquinante atmosferico dannoso che comporta un costo significativo per gli agricoltori. Utilizzando il SIF, i ricercatori possono valutare in modo rapido e sicuro l'impatto dell'ozono sulle piante di soia. Il team ha utilizzato un sistema spettroscopico portatile posizionato sopra la chioma vegetale per misurare il SIF sia nei terreni di controllo che in quelli con O3 elevato.

Oltre a misurare il SIF, i ricercatori hanno analizzato anche altri processi associati alla fotosintesi, come il trasporto degli elettroni e lo scambio di gas nelle foglie. I risultati hanno confermato che una diminuzione del SIF è un segno di stress. Il SIF, combinato con le misure delle dimensioni delle piante, può fornire agli agricoltori una buona stima della resa del raccolto.

Uno dei vantaggi del SIF è la sua scalabilità. I ricercatori sperano di utilizzare il SIF per monitorare la fotosintesi nelle regioni di tutto il mondo da un satellite in orbita attorno alla Terra. Questo metodo potrebbe fornire preziose informazioni sulla dinamica della fotosintesi su scala globale.

Comprendere la relazione meccanicistica tra SIF e fotosintesi è fondamentale per utilizzare questo metodo per stimare e monitorare la fotosintesi a livello regionale o globale. Gli esperimenti condotti presso SoyFACE hanno contribuito a costruire questa comprensione.

Nel complesso, le misurazioni SIF offrono uno strumento prezioso per valutare l’impatto degli inquinanti atmosferici sulle colture. Utilizzando il SIF, i ricercatori possono ottenere informazioni su come livelli elevati di ozono influiscono sulle piante di soia, fornendo le informazioni necessarie per sostenere l'approvvigionamento alimentare mondiale di fronte al cambiamento climatico.

Fonte:

Genghong Wu et al, La fluorescenza della clorofilla indotta dal sole cattura gli effetti dell'ozono elevato sulla struttura della chioma e l'accelerazione della senescenza nella soia, Journal of Experimental Botany (2023). DOI: 10.1093/jxb/erad356

University of Illinois a Urbana-Champaign