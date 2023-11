Nuova svolta nella stampa 3D: robot creato a mano utilizzando una tecnica innovativa

By

I ricercatori dell’ETH di Zurigo e una startup con sede negli Stati Uniti associata al MIT hanno compiuto un’impresa rivoluzionaria stampando con successo in 3D una mano robotica completamente funzionale con ossa, legamenti e tendini. Questo notevole sviluppo rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di stampa 3D, rivoluzionando il campo delle protesi e della robotica morbida.

Prima di questa scoperta, le tradizionali tecniche di stampa 3D erano limitate alla plastica a polimerizzazione rapida. Tuttavia, il team dell’ETH di Zurigo e la startup affiliata al MIT hanno aperto la strada a un metodo per stampare in 3D la plastica a polimerizzazione lenta, consentendo la creazione di una mano robotica più sofisticata e intricata che imita da vicino le proprietà delle appendici umane naturali.

L’innovazione chiave risiede nell’uso di una nuova tecnica di scansione laser che consente la stampa simultanea di diversi polimeri con morbidezza e rigidità variabili. Utilizzando questo metodo, i ricercatori hanno sviluppato “plastiche speciali con qualità elastiche” che possono essere incorporate nei diversi componenti della mano robotica durante il processo di stampa.

In particolare, la perfetta integrazione delle varie parti della mano distingue questo risultato dai tentativi precedenti, eliminando la necessità dell'assemblaggio post-stampa. Offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore durata, una migliore elasticità e la capacità di maneggiare oggetti delicati con un rischio ridotto di danni.

Il professor Robert Katzschmann dell'ETH di Zurigo sottolinea i vantaggi dei robot morbidi rispetto ai tradizionali robot metallici. La loro natura flessibile li rende più sicuri nel collaborare con gli esseri umani e più adatti a maneggiare oggetti fragili. Di conseguenza, questa innovazione ha applicazioni di vasta portata oltre le protesi, estendendo il suo potenziale a qualsiasi settore che richieda strutture robotiche morbide, come la produzione di oggetti che assorbono rumore e vibrazioni.

La nuova tecnica di stampa 3D sviluppata dai ricercatori prevede un approccio strato per strato, abbinato a uno scanner integrato che monitora costantemente la superficie per individuare eventuali irregolarità. Ciò garantisce una produzione precisa e consente l'uso di polimeri a polimerizzazione lenta. Perfezionando la rigidità del materiale durante tutto il processo di stampa, diventa possibile creare oggetti unici su misura per diversi settori.

La startup affiliata al MIT, Inkbit, ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di questa tecnologia innovativa. Non solo metteranno presto queste stampanti avanzate a disposizione dei produttori, ma prevedono anche di offrire oggetti complessi stampati in 3D utilizzando questa tecnica a entità più piccole.

FAQ

1. Qual è il significato di questa svolta nella stampa 3D?

Questa svolta consente la stampa 3D di mani robotiche perfettamente funzionanti con ossa, legamenti e tendini, segnando un importante progresso nella tecnologia di stampa 3D e nel campo della robotica morbida.

2. In cosa differisce questa innovazione dai precedenti metodi di stampa 3D?

Questa innovazione introduce una nuova tecnica di scansione laser che consente la stampa simultanea di diversi polimeri con morbidezza e rigidità variabili. Elimina la necessità di assemblaggio post-stampa e offre maggiore durata e proprietà elastiche migliorate.

3. Quali sono i vantaggi dei robot morbidi rispetto ai robot metallici convenzionali?

I robot morbidi, come la mano robotica di recente sviluppo, presentano numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali robot metallici. Presentano meno rischi di lesioni quando si lavora con gli esseri umani e sono più adatti alla manipolazione di oggetti delicati.

4. Come funziona il processo di stampa 3D in questa innovazione?

Il processo di stampa 3D prevede un approccio strato per strato con uno scanner integrato che monitora la superficie per individuare eventuali irregolarità. Vengono utilizzati polimeri a polimerizzazione lenta e la rigidità del materiale può essere regolata durante tutto il processo di stampa per creare oggetti unici.

5. Quali sono i piani futuri per questa tecnologia?

Inkbit, la startup affiliata al MIT coinvolta nello sviluppo di questa tecnologia, intende vendere le stampanti avanzate ai produttori. Inoltre, intendono offrire oggetti complessi stampati in 3D utilizzando questa tecnica innovativa a entità più piccole.