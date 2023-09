Definizione delle caratteristiche interne e degli intervalli di allarme precoce per l'instabilità termica delle batterie

Un team di ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina (USTC) e dell’Università di Jinan ha compiuto progressi significativi nel rilevamento precoce dell’instabilità termica nelle batterie agli ioni di litio. Questo sviluppo, pubblicato su Nature Communications, affronta i ricorrenti problemi di sicurezza associati a questi dispositivi di stoccaggio dell’energia.

La fuga termica, spesso responsabile di incendi ed esplosioni delle batterie, si verifica a causa di una reazione a catena di reazioni esotermiche all'interno della batteria. È fondamentale prevedere e mitigare questi rischi per la sicurezza in modo tempestivo. Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno progettato un sensore in fibra ottica compatto e multifunzionale che può essere impiantato all’interno della batteria.

Questo sensore a fibra ottica ha la capacità di resistere a temperature elevate fino a 1000 ℃ e alta pressione. Utilizzando questo sensore innovativo, il gruppo di ricerca è riuscito a identificare per la prima volta il punto di svolta e il meccanismo della reazione a catena coinvolta nell'instabilità termica. Il sensore consente la misurazione in tempo reale della temperatura e della pressione interne durante il processo di fuga termica, fornendo uno strumento essenziale per valutare la sicurezza della batteria e emettere avvisi tempestivi.

L’integrazione della tecnologia di rilevamento a fibra ottica nelle batterie presenta un potenziale significativo per la produzione di veicoli a nuova energia e l’ispezione di sicurezza delle centrali elettriche di accumulo di energia. Questo progresso potrebbe contribuire a migliorare lo sviluppo e l’utilizzo delle batterie agli ioni di litio, garantendo maggiore sicurezza e affidabilità nel loro funzionamento.

Questa ricerca rivoluzionaria segna un importante passo avanti nel campo della sicurezza delle batterie. Analizzando accuratamente l'intero processo di fuga termica e fornendo avvisi tempestivi, questo nuovo sensore a fibra ottica contribuisce allo sviluppo futuro e all'utilizzo efficiente delle batterie agli ioni di litio.

Fonte:

– Nature Communications: “Operando monitoraggio della fuga termica nelle celle commerciali agli ioni di litio tramite tecnologie avanzate lab-on-fiber”

– Università della Scienza e della Tecnologia della Cina