Comprendere la migrazione cellulare: una chiave per combattere il cancro e promuovere la guarigione delle ferite

Comprendere come le cellule si muovono e si diffondono in tutto il corpo è fondamentale per combattere efficacemente malattie come il cancro e promuovere la guarigione delle ferite. I ricercatori del Virginia Tech e del Weizmann Institute, insieme a partner internazionali, stanno facendo passi da gigante nello svelare i meccanismi della migrazione cellulare.

In un recente studio collaborativo pubblicato su Nature Communications, il professor Amrinder Nain della Virginia Tech e il professor Nir Gov del Weizmann Institute hanno combinato esperimenti all’avanguardia e quadri teorici per studiare l’”avvolgimento” delle cellule sulle fibre. Questo comportamento, in cui una cellula si avvolge attorno a un asse della fibra per migrare, è risultato più pronunciato nelle cellule cancerose invasive.

Per ottenere una visione olistica del comportamento cellulare, i ricercatori hanno ampliato il loro team e spostato la loro attenzione dallo studio dell’interno della cellula alle sue interazioni con l’ambiente circostante. L'obiettivo era comprendere come le cellule si muovono utilizzando le loro sporgenze, che agiscono come strutture simili a braccia.

Sviluppando reti di fibre e strategie di imaging, il team ha catturato eventi di avvolgimento in 3D. Hanno collaborato con esperti del National Institutes of Health (NIH) per utilizzare tecniche di microscopia avanzate e generare linee cellulari specifiche per lo studio. Sono state effettuate anche modellizzazione computazionale e dimostrazioni in vivo dell'avvolgimento.

Una delle scoperte chiave è stata l'osservazione delle cellule tumorali che si muovono lungo le singole fibre e navigano attraverso diverse architetture fibrose aggrappandosi alle fibre con le loro sporgenze. Questo comportamento era stato studiato raramente prima.

Il lavoro del gruppo di ricerca fornisce preziose informazioni sui principi energetici che governano l'avvolgimento e il movimento delle cellule. Comprendere come le cellule si curvano attorno alle strutture fibrose del corpo può aprire la strada a nuove strategie per combattere il cancro e migliorare la guarigione delle ferite.

Questo studio mette in mostra il potere della collaborazione interdisciplinare e l’importanza di integrare approcci sperimentali e teorici nella comprensione di processi biologici complessi.

Fonte:

– Comunicazioni sulla natura (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41273-y