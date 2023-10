I ricercatori misurano il campo magnetico nel mezzo Eclipse di Spider Pulsar PSR J2051-0827

By

I ricercatori dell'Osservatorio Astronomico dello Xinjiang (XAO) dell'Accademia cinese delle Scienze hanno fatto una scoperta significativa riguardante il campo magnetico di una pulsar ragno chiamata PSR J2051-0827. Le pulsar ragno sono un tipo di sistema binario di pulsar millisecondo caratterizzato da compagne di piccola massa in orbite di breve periodo. In questi sistemi, l’intenso vento pulsar e l’emissione elettromagnetica possono erodere e potenzialmente distruggere la stella compagna.

Per studiare le proprietà magnetiche di PSR J2051-0827, i ricercatori hanno utilizzato il radiotelescopio sferico con apertura di cinquecento metri (FAST). Si sono concentrati specificamente sullo studio delle caratteristiche di polarizzazione della pulsar e della presenza di un campo magnetico all'interno del mezzo dell'eclisse. I risultati del loro studio sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal il 14 settembre.

Durante l'uscita dell'eclissi della pulsar, i ricercatori hanno osservato una diminuzione consistente della misura di rotazione (RM). Questo cambiamento nella RM variava da 60 a -28.7 rad m-2, indicando l'esistenza di un campo magnetico significativo all'interno del mezzo dell'eclissi. Sulla base di questa variazione di RM, l’intensità del campo magnetico sulla linea di mira è stata stimata pari a 0.1 G.

I ricercatori hanno anche rilevato un fenomeno noto come inversione RM, che può essere attribuito ai cambiamenti nell’intensità del campo magnetico lungo la linea di vista causata dal movimento orbitale binario. Questa inversione della RM supporta l’idea che l’ambiente immediato della pulsar sia complesso e magnetizzato. Inoltre, lo studio suggerisce che gli ambienti delle pulsar ragno presentano alcune somiglianze con quelli associati ai lampi radio veloci (FRB).

I risultati di questa ricerca contribuiscono alla nostra comprensione delle dinamiche e delle proprietà delle spider pulsar e offrono approfondimenti sui meccanismi responsabili delle eclissi osservate in questi sistemi. Lo studio fornisce preziose informazioni sulle condizioni del campo magnetico nelle immediate vicinanze di PSR J2051-0827 e apre nuove strade per ulteriori indagini nel campo dell’astronomia delle pulsar.

Citazione:

SQ Wang et al, Cambiamento di misura della rotazione durante l'eclissi di una vedova nera PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Fonte: Accademia cinese delle scienze