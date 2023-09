La sabbia può scorrere in salita, lo scoprono gli ingegneri della Lehigh University

I ricercatori di ingegneria della Lehigh University hanno fatto una scoperta sorprendente: la sabbia può scorrere in salita. I risultati del team, pubblicati sulla rivista Nature Communications, rivelano che quando si applica una coppia e una forza attrattiva a ciascun granello di sabbia, le particelle possono fluire in salita, sui muri e su e giù per le scale. Questo fenomeno altamente insolito ha implicazioni significative per un’ampia gamma di applicazioni, dalla sanità al trasporto di materiali e all’agricoltura.

La scoperta è stata fatta da James Gilchrist, professore di ingegneria chimica e biomolecolare di Ruth H. e Sam Madrid al PC Rossin College of Engineering di Lehigh, e dal suo team. Hanno usato equazioni che descrivono il flusso di materiali granulari per dimostrare che le particelle scorrevano in salita come un materiale granulare.

Il dottor Samuel Wilson-Whitford, l'autore principale dell'articolo, si è imbattuto in questa scoperta per caso mentre faceva ricerche sulla microincapsulazione. Notò che quando faceva ruotare un magnete sotto una fiala di particelle polimeriche rivestite di ossido di ferro chiamate microrulli, i granelli di sabbia cominciavano a muoversi verso l'alto.

I ricercatori hanno scoperto che applicando una coppia ai microrulli con magneti si faceva ruotare ciascuna particella, creando doppietti temporanei che si formavano e si rompevano rapidamente. Questa coesione ha generato un angolo di riposo negativo dovuto a un coefficiente di attrito negativo, consentendo alle particelle di sabbia di fluire verso l'alto.

L’aumento della forza magnetica ha aumentato la coesione delle particelle di sabbia, conferendo loro maggiore trazione e la capacità di muoversi più velocemente. Il movimento collettivo e la capacità delle particelle di aderire tra loro hanno permesso loro di eseguire azioni controintuitive, come scorrere lungo i muri e salire le scale. I ricercatori stanno ora esplorando l’uso dei microrulli per superare gli ostacoli, che potrebbero avere potenziali applicazioni nella microrobotica e nell’assistenza sanitaria.

Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove strade di ricerca e applicazioni per i materiali granulari. Il team della Lehigh University intende continuare a studiare i microrulli ed esplorare il loro utilizzo in vari campi. Stanno già studiando applicazioni di miscelazione, segregazione e movimento di oggetti. Inoltre, stanno esplorando l’uso dei microrulli per fornire nutrienti attraverso materiali porosi.

Le implicazioni dello scorrimento della sabbia in salita sono vaste e questa scoperta ha il potenziale per rivoluzionare industrie e tecnologie. Il gruppo di ricerca è entusiasta di continuare i propri esperimenti e prevede di pubblicare diversi articoli sull’argomento nel prossimo futuro.

Fonte: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1