La Doerr School of Sustainability lancia Mineral-X: far avanzare il settore minerario verso l'energia pulita

La Doerr School of Sustainability ha recentemente tenuto un simposio di lancio per Mineral-X, un programma di affiliazione rivoluzionario incentrato sull’innovazione tecnologica, sulla rappresentanza della comunità e sulla gestione al fine di realizzare una catena di approvvigionamento minerale resiliente per l’energia rinnovabile pulita. Leader di compagnie minerarie, società di venture capital, accademici, funzionari governativi e rappresentanti dello Zambia si sono riuniti al simposio per discutere le modalità per migliorare l'importante settore minerario sia dal punto di vista sociale che tecnico.

Mineral-X, con un finanziamento vicino a un milione di dollari, mira a reinventare l’esplorazione mineraria oltre la semplice scienza, sostenendo la gestione ambientale e la rappresentanza della comunità. Il programma adotta un approccio olistico per migliorare l’industria mineraria durante la transizione dai combustibili fossili. Ciò include lo sviluppo di metodi più efficienti ed ecologici per la ricerca e l’estrazione di minerali critici, nonché il rafforzamento del coinvolgimento della comunità e la fornitura di assistenza educativa.

Una delle iniziative principali di Mineral-X prevede l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (AI) per analizzare i dati geologici e localizzare con precisione depositi minerali sotterranei di alta qualità. Con la crescente domanda di minerali critici come rame, nichel, litio e cobalto nella produzione di veicoli elettrici, questa ricerca è fondamentale per garantire una catena di approvvigionamento sostenibile.

Il programma ha ottenuto il sostegno di importanti società minerarie come KoBold Metals e Rio Tinto, nonché di Bidra, una società di venture capital focalizzata sulla sostenibilità. È importante sottolineare che Mineral-X è completamente privo di combustibili fossili, come chiarito da David Zhen Yin, direttore del programma e ricercatore.

Sfruttando l’intelligenza artificiale e i dati geologici, Mineral-X mira a ridurre al minimo la distruzione del territorio associata all’attività mineraria. I depositi di alta qualità possono essere estratti con meno necessità di un vasto disturbo del terreno e possono anche essere sviluppati sottoterra. Questo approccio non solo protegge l’ambiente ma riduce anche i costi e i tempi necessari per l’esplorazione e l’estrazione.

Inoltre, Mineral-X si sta impegnando attivamente con le comunità minerarie in Zambia. Sofia Mantilla Salas, Ph.D. studente coinvolto nella sensibilizzazione sociale, sta lavorando a stretto contatto con le comunità locali per garantire la loro partecipazione attiva e partnership nei processi di esplorazione ed estrazione mineraria. Il programma sta inoltre collaborando con le università dello Zambia per fornire agli ingegneri minerari le competenze necessarie per competere con gli ingegneri stranieri.

Il lancio di Mineral-X e il suo impegno nella promozione della sostenibilità nel settore minerario segnano un progresso significativo verso il raggiungimento di energia rinnovabile pulita. Attraverso questa iniziativa, la Doerr School of Sustainability sta aprendo la strada verso una catena di approvvigionamento minerale resiliente per un futuro più verde.

