Un team australiano-canadese trasforma i rifiuti di miniera in terreno coltivabile

Un team scientifico e ingegneristico australiano-canadese ha trovato un modo per convertire i rifiuti minerari, noti come sterili, in terreno coltivabile che può essere utilizzato per l’agricoltura. Gli sterili sono i rifiuti minerali rimanenti dopo l'estrazione di metalli utili dal materiale estratto. Sono tipicamente tossici e inutilizzabili per altri scopi a causa della presenza di metalli pesanti. Di conseguenza, gli sterili vengono immagazzinati in strutture per prevenire l'inquinamento.

Cercando di risparmiare miliardi di dollari sulle spese di stoccaggio ed eliminare il rischio di disastri associati a queste strutture, i ricercatori delle università del Queensland e del Saskatchewan miravano a trasformare gli sterili senza vita in terreno sano reintroducendo la vita microbica. Gli sterili non hanno le proprietà necessarie per la crescita delle piante, poiché le radici e l'acqua non possono penetrarvi e la presenza di sali e metalli può uccidere le piante e i microbi del suolo. I processi naturali di disfacimento possono impiegare migliaia di anni per trasformare i residui in suolo.

Per accelerare questo processo di trasformazione, il team ha utilizzato la Canadian Light Source (CLS), un sincrotrone gigante che funziona accelerando le particelle cariche. Utilizzando la luce di sincrotrone del CLS, gli scienziati hanno potuto osservare come introdurre interfacce organico-minerali e ringiovanire gli sterili. La loro ricerca ha permesso loro di reintrodurre con successo i microbi del suolo negli sterili dopo averli modificati con pacciame vegetale, con conseguente aggregazione di sostanze organiche e minerali residui in particelle di terreno. Questo processo crea un mezzo simile al suolo che supporta la crescita delle piante.

Questo metodo, che può essere completato in soli 12 mesi, potrebbe essere utilizzato non solo per trasformare i rifiuti minerari, ma anche per ripristinare i suoli danneggiati dall’agricoltura eccessiva, dall’uso eccessivo di fertilizzanti e dai cambiamenti climatici. Con la previsione di aumento della domanda di minerali nei prossimi decenni, è fondamentale trovare usi sostenibili per i rifiuti minerari. Inoltre, questa scoperta potrebbe contribuire ad affrontare le preoccupazioni relative all’esaurimento dello strato superficiale del suolo in tutto il mondo.

(Fonte: Canadian Light Source, Università del Queensland, Università del Saskatchewan)