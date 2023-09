I ricercatori sviluppano un nuovo metodo per la metallizzazione utilizzando fotoresist all'acido tannico modificato

I ricercatori dell’Università di Shandong in Cina hanno sviluppato un nuovo metodo per la metallizzazione utilizzando un modello di fotoresist modificato con acido tannico. Il processo prevede la formazione di pattern fini di Ag in situ attraverso il trasferimento diretto del pattern di un fotoresist di acido tannico modificato e la placcatura chimica in situ in una soluzione di ioni Ag.

Tradizionalmente, gli approcci ex situ sono stati utilizzati per la modellazione dei metalli, ma hanno avuto applicazioni industriali limitate a causa dell’instabilità e della scarsa dispersione delle nanoparticelle metalliche. I ricercatori hanno cercato di superare queste limitazioni utilizzando la deposizione elettroless in situ dopo la modellazione litografica, che consente un migliore controllo sulla crescita e l'aggregazione delle particelle metalliche nei polimeri.

L'acido tannico, che è ricco di prodotti naturali, è stato scelto come componente chiave del fotoresist grazie alla sua struttura tri-idrossilica e alla capacità di facilitare la riduzione in situ degli ioni metallici. I modelli di fotoresist all'acido tannico modificati sono stati progettati utilizzando tecniche di amplificazione chimica e doppia esposizione per garantire la trasformazione riuscita del modello di resist in un modello metallico desiderato. I ricercatori hanno dimostrato che il processo potrebbe essere applicato a vari substrati e dispositivi flessibili.

L'uso di acido tannico modificato nel processo di modellazione del fotoresist non è stato precedentemente riportato. Il team di ricerca ha sviluppato con successo un sistema di resistenza utilizzando la protezione dell'acido tannico con gruppi BOC e metacriloile e ha implementato un processo di doppia esposizione per rigenerare i gruppi idrossilici fenolici per un'efficiente riduzione degli ioni metallici. Ciò ha consentito la costruzione in situ di modelli di Ag attraverso la riduzione di Ag+ in nanoparticelle di Ag.

I ricercatori ritengono che il loro metodo potrebbe avere potenziali applicazioni nella formazione di altre pellicole metalliche o modelli e assemblaggio di dispositivi. La conduttività del film Ag prodotto attraverso questo processo era eccellente, con una resistenza quadrata di circa 1 Ωq−1.

Questo studio fornisce preziose informazioni sul nuovo metodo di metallizzazione utilizzando il modello di fotoresist modificato con acido tannico. Sono in corso ulteriori ricerche per esplorare l'applicazione di questa strategia in altri film e modelli metallici.

Fonte: Chimica industriale e materiali (DOI: 10.1039/D3IM00066D)