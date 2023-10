Echidna: comunicare attraverso le vocalizzazioni

I ricercatori della Curtin University di Perth, in Australia, hanno fatto un'entusiasmante scoperta sulle abitudini di comunicazione degli echidna. Per la prima volta sono state ottenute registrazioni di echidna che producono vari suoni, come tubare, grugniti e sibili. Questa svolta fa luce su come queste creature uniche si comportano e interagiscono tra loro.

La dottoressa Christine Cooper, che ha studiato gli echidna al Parco Nazionale di Dryandra, ha espresso il suo entusiasmo per i risultati. Inizialmente, quando hanno sentito i suoni per la prima volta, non erano in grado di registrarli, ma ora hanno prove audio che confermano che gli echidna possiedono capacità vocali. Questa conoscenza segna uno sviluppo cruciale nella comprensione di questi affascinanti animali.

Una possibile spiegazione per le vocalizzazioni potrebbe essere il comportamento di accoppiamento. I suoni si verificano principalmente durante la stagione riproduttiva, portando i ricercatori a ipotizzare che abbiano lo scopo di attirare potenziali compagni. Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini per decifrare i significati specifici dietro queste vocalizzazioni.

Per catturare i suoni, il gruppo di ricerca ha utilizzato microfoni portatili e ha posizionato telecamere e microfoni vicino all’ingresso della grotta di echidna visitata di frequente. Questo metodo ha permesso loro di raccogliere dati audio e visivi dagli animali nel loro habitat naturale.

Le registrazioni sono descritte dall’Australian Broadcasting Corporation (ABC) come “tubi, grugniti e sibili”. Anche se l'interpretazione precisa può variare, si può immaginare che questi suoni assomiglino a un mix tra il tubare di una colomba e il nitrito di un cavallo in miniatura. Indipendentemente da come sono caratterizzate, queste vocalizzazioni aumentano il fascino innegabile degli echidna.

Comprendere come comunicano gli echidna è un passo significativo verso l'acquisizione di informazioni sulle loro complesse dinamiche sociali. Con questa nuova conoscenza, i ricercatori possono approfondire i comportamenti e le interazioni di questi straordinari monotremi.

Fonte:

– Società australiana di radiodiffusione (ABC)