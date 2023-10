Piccola creatura marina identificata come organismo coloniale dai ricercatori

By

Un team internazionale di zoologi e specialisti di vermi parassiti ha identificato una creatura marina unica catturata dal fotografo subacqueo Ryo Minemizu al largo delle coste di Okinawa nel 2018. La creatura, che consisteva in due tipi di cercarie (vermi larvali parassiti), è stata soprannominata “marinai”. e “passeggeri” da parte dei ricercatori.

Dopo aver scoperto la creatura, Minemizu ha pubblicato le immagini online e ha chiesto aiuto alla comunità scientifica per identificarla. I ricercatori hanno ottenuto un campione e hanno condotto un’indagine approfondita. Hanno scoperto che i marinai e i passeggeri si tenevano stretti l’uno all’altro, formando un emisfero piatto. I passeggeri erano più piccoli e formavano l'esterno dell'emisfero, mentre i marinai si agganciavano alle code dei passeggeri e distendevano i loro corpi nell'acqua.

Ulteriori studi hanno rivelato che i marinai usavano i loro corpi come appendici, imitando il movimento delle ciglia. Coordinavano i loro movimenti per nuotare in gruppo, permettendo loro di fare salti improvvisi o di muoversi costantemente nell'acqua. I ricercatori ritengono che le due creature abbiano formato un organismo coloniale a beneficio di entrambi i gruppi.

Questa scoperta mette in luce gli adattamenti complessi e affascinanti che possono verificarsi in natura. Dimostra anche l'importanza della scienza dei cittadini, poiché le fotografie di Minemizu e la collaborazione con il gruppo di ricerca hanno portato all'identificazione di questa creatura precedentemente sconosciuta.

Fonte: Biologia attuale (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090

Definizione:

Cercariae: larve parassite di vermi trematodi.

Fonte: Biologia attuale (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090