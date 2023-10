Gli antichi anelli degli alberi rivelano un'enorme tempesta solare avvenuta 14,300 anni fa

By

Gli scienziati hanno scoperto le prove di una massiccia tempesta solare avvenuta 14,300 anni fa analizzando antichi anelli di alberi trovati nelle Alpi francesi. Il picco dei livelli di radiocarbonio causato dalla tempesta solare è il più grande mai identificato e sarebbe catastrofico per la moderna società tecnologica se dovesse verificarsi oggi. Una tempesta del genere potrebbe spazzare via le telecomunicazioni e i sistemi satellitari, causare blackout nella rete elettrica e costare miliardi di sterline. I ricercatori sottolineano la necessità di comprendere e prepararsi a queste tempeste solari per proteggere le comunicazioni globali e le infrastrutture energetiche.

Lo studio è stato condotto da un team internazionale di scienziati del Collège de France, CEREGE, IMBE, Università di Aix-Marseille e Università di Leeds. Hanno analizzato i tronchi d’albero subfossili del fiume Drouzet e hanno trovato un picco senza precedenti nei livelli di radiocarbonio 14,300 anni fa. Confrontando questo picco con le misurazioni del berillio ottenute dalle carote di ghiaccio della Groenlandia, il team ha concluso che è stato causato da una massiccia tempesta solare che ha espulso particelle energetiche nell’atmosfera terrestre.

Simili tempeste solari oggi avrebbero impatti devastanti, compresi danni ai trasformatori nelle reti elettriche, satelliti per la navigazione e le telecomunicazioni che diventerebbero inutilizzabili e gravi rischi di radiazioni per gli astronauti. I ricercatori avvertono che è fondamentale comprendere i rischi futuri di tali eventi e adottare misure per rafforzare la resilienza e proteggere i nostri sistemi da potenziali danni.

Sebbene i ricercatori abbiano identificato nove tempeste solari simili negli ultimi 15,000 anni, questa tempesta di 14,300 anni è la più grande mai trovata. Le cause esatte e la frequenza di queste tempeste solari estreme sono ancora sconosciute, evidenziando la necessità di ulteriori studi e comprensione del comportamento del sole.

– Transazioni filosofiche della Royal Society A: studio di scienze matematiche fisiche e ingegneristiche

– NASA, Illustrazione artistica degli eventi solari che modificano le condizioni nello spazio vicino alla Terra