Le origini molecolari dello sviluppo del cervello dei primati rivelate attraverso lo studio degli organoidi cerebrali

Uno studio innovativo condotto dai ricercatori di Yale ha fatto luce sugli eventi molecolari che contribuiscono allo sviluppo del cervello dei primati. Utilizzando gli organoidi cerebrali, che sono piccoli modelli tridimensionali del cervello in via di sviluppo, i ricercatori sono stati in grado di monitorare i cambiamenti guidati dalle cellule staminali neurali nel cervello dei macachi e degli esseri umani.

Confrontando questi risultati con studi precedenti condotti sul cervello dei topi, i ricercatori hanno scoperto differenze chiave nello sviluppo che distinguono i primati dai topi. Una delle differenze più significative osservate è stata la maggiore attivazione del GALP (peptide simile alla galanina), un peptide precedentemente associato al metabolismo energetico e all’appetito, nel macaco e nel cervello umano.

Pubblicato sulla rivista Science, questo studio segna un’importante pietra miliare nella comprensione dello sviluppo del cervello dei primati e delle origini delle funzioni cognitive superiori. Il ricercatore associato Nicola Micali, co-primo autore dello studio, ha sottolineato l'importanza di comprendere lo sviluppo del cervello dei primati e la sua connessione con le capacità cognitive.

L'esame degli organoidi cerebrali derivati ​​da cellule staminali pluripotenti umane e di scimmia ha rivelato che GALP ha svolto un ruolo cruciale nell'avvio della proliferazione delle cellule staminali neurali nel cervello dei primati. Al contrario, nel cervello dei topi non è stata trovata alcuna attività generata da GALP.

Questa scoperta suggerisce che GALP può contribuire all’aumento delle dimensioni e della complessità del cervello dei primati nel corso dell’evoluzione. Lo studio ha anche scoperto la presenza di geni all’interno delle cellule staminali neurali che sono stati associati a disturbi neuropsichiatrici, tra cui la schizofrenia e il disturbo bipolare, in una fase molto precoce dello sviluppo del cervello fetale.

Questi risultati indicano che le origini di tali malattie si verificano molto prima nello sviluppo di quanto si credesse in precedenza, ampliando la nostra comprensione della loro eziologia. Lo studio, pubblicato come parte della serie di 21 articoli del BRAIN Initiative Cell Network che compila una libreria completa di tipi di cellule cerebrali, evidenzia ulteriormente l’importanza di svelare i misteri del cervello umano.

FAQ

Cosa sono gli organoidi cerebrali? Gli organoidi cerebrali sono piccole repliche tridimensionali del cervello in via di sviluppo che i ricercatori utilizzano per studiare lo sviluppo e il funzionamento del cervello. Cos'è il GALP? GALP (peptide simile alla galanina) è un peptide noto per il suo coinvolgimento nel metabolismo energetico e nell'appetito. Quali sono state le differenze chiave osservate tra il cervello dei primati e quello dei topi? Una delle differenze chiave osservate è stata la maggiore attivazione di GALP nel cervello del macaco e dell'uomo rispetto al cervello del topo. Cosa hanno scoperto i ricercatori sui disturbi neuropsichiatrici? I ricercatori hanno scoperto geni all’interno delle cellule staminali neurali che sono collegati a disturbi neuropsichiatrici, come la schizofrenia e il disturbo bipolare, molto presto nello sviluppo del cervello fetale. Qual è il significato di questo studio? Questo studio fornisce approfondimenti sulle origini molecolari dello sviluppo del cervello dei primati e offre una comprensione più profonda delle complessità del cervello umano. Rivela anche nuove connessioni tra GALP, cellule staminali neurali e dimensioni e complessità del cervello dei primati.