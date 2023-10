La più grande tempesta solare della storia potrebbe aver devastato la società moderna

Gli scienziati hanno recentemente scoperto le prove della più grande tempesta solare mai registrata attraverso l’analisi degli anelli degli alberi antichi nelle Alpi francesi meridionali. Il picco nei livelli di radiocarbonio riscontrato negli anelli suggerisce che una massiccia tempesta solare si sia verificata circa 14,300 anni fa. Una tempesta di questa portata avrebbe potuto avere effetti catastrofici sulla società moderna, causando potenzialmente blackout diffusi nelle reti elettriche e interrompendo i sistemi satellitari e di telecomunicazione.

Il team di ricercatori di varie istituzioni, tra cui il Collège de France, il CEREGE, l'IMBE, l'Università di Aix-Marseille e l'Università di Leeds, ha condotto la propria analisi misurando i livelli di radiocarbonio in alberi secolari preservati lungo le rive del fiume Drouzet vicino a Gap, Francia. Hanno confrontato il picco dei livelli di radiocarbonio con le misurazioni del berillio nelle carote di ghiaccio della Groenlandia, portandoli a proporre che il picco sia stato causato da una massiccia tempesta solare, nota come evento Miyake, che avrebbe rilasciato una quantità significativa di particelle energetiche nell’atmosfera terrestre. .

Gli eventi Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che per primo li scoprì, sono tempeste solari rare ed estremamente potenti che non sono mai state osservate direttamente. Finora sono stati identificati solo nove eventi, i più recenti si sono verificati nel 993 d.C. e nel 774 d.C. Gli scienziati non comprendono ancora appieno la natura di queste tempeste estreme o il motivo per cui si verificano. Sono in corso ricerche per determinarne le cause, la frequenza e la possibilità di prevederle.

Lo studio evidenzia i limiti di affidarsi esclusivamente alle misurazioni strumentali dell’attività solare, disponibili solo dal XVII secolo. Gli antichi anelli degli alberi, insieme alle misurazioni del berillio nelle carote di ghiaccio, forniscono preziose informazioni sul comportamento del Sole nel passato. Pertanto, contribuiscono a una migliore comprensione dei modelli a lungo termine del Sole.

La scoperta di questa enorme tempesta solare serve a ricordare i potenziali rischi associati alla potente attività solare. Comprendere e prevedere tali eventi potrebbe essere cruciale per mitigare il loro potenziale impatto sulla nostra società sempre più dipendente dalla tecnologia.

Fonte:

– Studio condotto da Edouard Bard, Professore di Clima ed Evoluzione degli Oceani al Collège de France e al CEREGE.

– La ricerca ha coinvolto istituzioni come il Collège de France, il CEREGE, l’IMBE, l’Università di Aix-Marseille e l’Università di Leeds.