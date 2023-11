Nuovi orizzonti: stampa 3D di follicoli piliferi su pelle coltivata in laboratorio

By

I follicoli piliferi svolgono un ruolo vitale nel mantenimento della salute e della funzione della nostra pelle. Aiutano a regolare la temperatura corporea, producono sudore e contengono cellule staminali che aiutano la guarigione della pelle. Tuttavia, i modelli di pelle esistenti coltivati ​​in laboratorio erano incompleti e mancavano l’inclusione dei follicoli piliferi. Questo divario potrebbe presto essere colmato, grazie alla ricerca innovativa condotta dagli scienziati del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Il dottor Pankaj Karande, professore associato di chimica e bioingegneria presso RPI, e il suo team hanno incorporato con successo i follicoli piliferi nel tessuto cutaneo umano coltivato in laboratorio utilizzando la tecnologia di stampa 3D. Questo risultato segna una pietra miliare significativa nel campo dell’ingegneria dei tessuti e apre nuove possibilità per i test farmacologici e i trapianti di pelle.

Gli approcci tradizionali alla ricostruzione dei follicoli piliferi utilizzando cellule di derivazione umana hanno dovuto affrontare sfide. Tuttavia, studi precedenti hanno dimostrato che queste cellule, se coltivate in un ambiente tridimensionale, hanno il potenziale per generare nuovi follicoli piliferi o fusti piliferi. Basandosi su questa ricerca, il dottor Karande e il suo team hanno utilizzato tecniche di bioprinting 3D per creare modelli di pelle che includono follicoli piliferi funzionanti.

Il processo prevedeva la coltivazione di cellule della pelle e del follicolo in laboratorio e la loro conversione in un bioinchiostro adatto alla stampa 3D. Il bioinchiostro, composto da proteine ​​e altri materiali, è stato applicato a un ago sottile, consentendo alla stampante di depositare strati di pelle e contemporaneamente incorporare cellule ciliate. Nel corso del tempo, i canali che circondano le cellule ciliate si riempiono di cellule della pelle, imitando la struttura dei follicoli piliferi naturali.

Mentre il tessuto cutaneo stampato in 3D con follicoli piliferi ha attualmente una durata di due o tre settimane, questa svolta dimostra progressi significativi verso lo sviluppo di innesti cutanei in grado di far crescere i capelli. L’estensione della durata di vita del tessuto cutaneo è un obiettivo futuro, che consentirebbe test farmacologici più avanzati e porterebbe potenzialmente a progressi nella medicina rigenerativa e nei test cosmetici.

Questo studio mostra il potenziale della stampa 3D nel far progredire la comprensione di strutture biologiche complesse e la loro interazione con i prodotti topici. Incorporando i follicoli piliferi in modelli di pelle coltivati ​​in laboratorio, i ricercatori ottengono preziose informazioni che possono migliorare lo sviluppo di futuri trattamenti per ustioni e altre condizioni della pelle.

La capacità di stampare in 3D follicoli piliferi sulla pelle coltivata in laboratorio è una testimonianza dell’approccio multidisciplinare impiegato dai ricercatori RPI all’intersezione tra ingegneria e scienze della vita. Questi progressi hanno implicazioni di vasta portata per la salute umana e per lo sviluppo di modelli cutanei biologicamente rappresentativi.

FAQ

1. Quali sono le funzioni dei follicoli piliferi nella pelle?

I follicoli piliferi regolano la temperatura corporea, producono sudore e contengono cellule staminali che favoriscono la guarigione della pelle.

2. In che modo i ricercatori hanno incorporato i follicoli piliferi nel tessuto cutaneo coltivato in laboratorio?

Il team dell’RPI ha coltivato cellule della pelle e del follicolo in laboratorio e le ha convertite in un bioinchiostro stampabile. Questo bioinchiostro è stato applicato a un ago sottile, consentendo una deposizione precisa e la creazione di strati cutanei che includevano cellule ciliate.

3. Quali sono le potenziali applicazioni della stampa 3D dei follicoli piliferi nei modelli di pelle?

Questa svolta potrebbe portare a progressi nei test antidroga, nella medicina rigenerativa e nei test cosmetici. Creando modelli cutanei più complessi e biologicamente rilevanti, i ricercatori possono comprendere meglio come la pelle interagisce con i prodotti topici e sviluppare trattamenti migliorati per varie condizioni della pelle.