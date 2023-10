I ricercatori scoprono che gli echidna possono vocalizzare durante la stagione riproduttiva

I ricercatori hanno recentemente scoperto prove che gli echidna, le creature spinose originarie dell'Australia, sono in grado di vocalizzare. Precedenti dibattiti tra gli scienziati si sono chiesti se gli echidna, che mangiano termiti e depongono le uova, possiedano la capacità di emettere suoni. Tuttavia, un team della Curtin University in Australia, insieme a colleghi del Regno Unito, ha catturato registrazioni di echidna selvatici dal becco corto nel Parco nazionale di Dryandra, nell'Australia occidentale. Le registrazioni hanno rivelato che gli echidna tubavano, grugnivano, sibilavano ed espiravano durante la stagione riproduttiva, sia da soli che in presenza di un altro echidna.

Secondo Christine Cooper, ecofisiologa dei vertebrati della Curtin University, un'attenta analisi dei suoni registrati ha confermato che gli echidna sono effettivamente in grado di vocalizzare, allineandoli con altri mammiferi che utilizzano la comunicazione acustica. La comunicazione acustica, che prevede l'uso di suoni per attirare i compagni, difendersi o attaccare, scambiare informazioni o comunicare con altri animali, è comune tra molti vertebrati terrestri. È noto che si è evoluto in modo indipendente in vari gruppi animali, inclusi mammiferi, uccelli, gechi, coccodrilli e rane.

La scoperta degli echidna che vocalizzano durante la stagione riproduttiva fornisce preziose informazioni sull'evoluzione dei suoni degli animali. Ciò suggerisce che anche gli antenati comuni dei monotremi, come gli echidna e l'ornitorinco, avessero la capacità di vocalizzare. I monotremi sono mammiferi che depongono uova e si sono differenziati dagli altri mammiferi milioni di anni fa. I risultati supportano ulteriormente l’idea che la comunicazione acustica mediante il suono si sia probabilmente sviluppata tra 100 e 200 milioni di anni fa.

Sebbene lo scopo e il significato esatti delle vocalizzazioni degli echidna rimangano sconosciuti, i ricercatori ritengono che siano principalmente associati alle attività riproduttive. Lo studio fa luce sul comportamento di queste uniche creature australiane e sottolinea che c’è ancora molto da imparare sugli echidna e sulle loro complesse vocalizzazioni.

Fonte: giornale di zoologia