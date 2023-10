I ricercatori scoprono antiche piante di agave in Arizona che persistono da migliaia di anni

I ricercatori hanno scoperto prove di specie di piante di agave non modificate che venivano coltivate dalle prime civiltà dell'Arizona, incluso il popolo Hohokam che visse tra il 300 e il 1500 d.C. Le piante di agave sono economicamente e socialmente importanti nelle Americhe da oltre 9,000 anni. Prima della coltivazione del mais, le piante di agave costituivano una fonte significativa di carboidrati per queste antiche culture. Il popolo Hohokam utilizzava tecniche agricole come la costruzione di terrazze per la coltivazione secca dell'agave per aumentare il proprio potenziale agricolo.

Lo studio, pubblicato negli Annals of Botany, evidenzia il significato di queste antiche specie di agave. Mentre molte colture originarie delle Americhe sono state ampiamente modificate dai coloni europei e dai loro discendenti, queste agavi domestiche prima del contatto sono rimaste sostanzialmente invariate per secoli. I ricercatori ritengono che la protezione di queste specie di agave sia fondamentale, dato il crescente interesse nello studio dei parenti selvatici sopravvissuti delle colture contemporanee.

La scoperta di queste antiche piante di agave offre una preziosa opportunità per studiare i tipi di colture coltivate dagli antichi agricoltori ed esplorare i vantaggi della coltivazione di colture adattate alla siccità oggi utilizzando metodi agroecologici sostenibili. Wendy Hodgson, l’autrice principale dell’articolo, sottolinea l’importanza di comprendere i paesaggi moderni come eredità delle attività umane passate piuttosto che come ambienti incontaminati. Spera che la collaborazione con gli archeologi e le popolazioni indigene migliorerà ulteriormente la nostra comprensione delle antiche pratiche agricole.

Questa ricerca contribuisce agli sforzi in corso da parte del Desert Botanical Garden per documentare e studiare le specie di agave in tutta l'Arizona, nel sud-ovest e nel nord del Messico. La riscoperta di queste agavi domestiche pre-contatto dimostra la ricca storia della coltivazione delle piante nella regione. Preservando e studiando queste antiche specie vegetali, i ricercatori possono approfondire le pratiche agricole sostenibili impiegate dalle prime civiltà.

Fonte:

– Wendy C Hodgson, "L'agave pre-contatto addomestica: piante ereditarie viventi nel paesaggio dell'Arizona", Annals of Botany (2023). DOI: 10.1093/aob/mcad113

– Phys.org: “I ricercatori trovano piante di agave precolombiana persistenti nei paesaggi dell’Arizona” (https://phys.org/news/2023-10-pre-columbian-agave-persisting-arizona-landscapes.html)