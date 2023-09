Il nuovo metodo di stoccaggio del carbonio utilizza il Mar Nero come bacino naturale

I ricercatori della società israeliana di soluzioni per il cambiamento climatico Rewind hanno sviluppato un metodo innovativo di stoccaggio del carbonio che utilizza il Mar Nero come bacino naturale. Il processo prevede il prelievo di piante e altre biomasse con alte concentrazioni di carbonio e il loro sprofondamento nel fondo del mare. Ciò impedisce al carbonio di essere rilasciato nuovamente nell’atmosfera, immagazzinandolo efficacemente per migliaia di anni.

L'ispirazione per questo metodo è venuta dalla natura stessa, poiché le piante sono note per la loro capacità di catturare e immagazzinare l'anidride carbonica. Preservando l’equilibrio del rilascio di carbonio quando le piante si decompongono, i ricercatori hanno ipotizzato di poter ottenere un effetto netto negativo, impedendo al carbonio di rientrare nell’atmosfera. Questo metodo utilizza la materia vegetale esistente che altrimenti andrebbe sprecata o verrebbe bruciata.

Il Mar Nero è stato scelto come luogo ideale per lo stoccaggio del carbonio a causa della sua conformazione geologica, che impedisce all’ossigeno di raggiungere gli strati più profondi dove è affondata la biomassa ricca di carbonio. La mancanza di ossigeno crea un ambiente che preserva le piante e impedisce loro di decomporsi. Inoltre, la regione del Mar Nero produce una quantità significativa di biomassa residua dall’agricoltura e dai prodotti del legno, rendendola un luogo adatto per questo processo.

Le piante legnose, come gli alberi, sono particolarmente adatte allo stoccaggio del carbonio poiché catturano rapidamente il carbonio e sono stabili in acqua. Anche altri scarti agricoli, come gli steli di girasole, sono opzioni praticabili. La biomassa viene testata per il contenuto di carbonio e le sostanze chimiche dannose prima di essere trasportata e affondata in mare.

Se ampliato, questo metodo di stoccaggio del carbonio potrebbe potenzialmente rimuovere 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera ogni anno. Ciò è significativo se si considera che il mondo ha emesso 36.6 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nel 2022 e che la rimozione del carbonio è fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sebbene esistano tecnologie di cattura del carbonio, una delle sfide è la quantità di energia necessaria per filtrare la CO2 dall’aria e i costi infrastrutturali associati. Tuttavia, questo nuovo metodo che utilizza il Mar Nero come bacino naturale può fornire una soluzione più economica ed efficiente dal punto di vista energetico.

Fonte: Rewind, ABC News, Reuters